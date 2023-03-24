Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)

Догу Перінчеку вже 80 років, проте він не втрачає політичних амбіцій

Перінчек виступає проти антиросійських санкцій та обіцяє вийти з НАТО, якщо його оберуть новим турецьким лідером

У Туреччині спалахнув черговий скандал, пов'язаний із агресією РФ: один із кандидатів на посаду президента, лідер місцевої партії «Батьківщина» Догу Перінчек заявив, що визнає російськими окуповані території України. Відповідне відео заяви політика опублікували російські видання.

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Догу Перінчек відкрито демонструє приязнь до країни-агресорки. До того ж раніше він підтримав війну РФ проти України.

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«Ми можемо досягти визнання Абхазії. А також визнати Республіку Крим та Донбас у складі Російської Федерації. Це на благо всіх євразійських країн та людства», – заявив претендент на пост президента Туреччини та лідер турецької партії «Батьківщина».

За даними російських ЗМІ, політик визнає у складі РФ й інші окуповані території України. Також він виступає проти антиросійських санкцій і обіцяє вийти з НАТО, якщо його оберуть новим турецьким лідером.

Зауважимо, що перевибори президента в Туреччині мають відбутися 14 травня. До цього часу Перінчек, котрий має серйозні амбіції, має зібрати приблизно 100 тис. підписів у вищій виборчій раді країни, аби отримати можливість балотуватися в президенти. Політику вже виповнилося 80 років, однак він не втрачає надії зайняти головне провладне крісло.

Слід зазначити, що партія «Батьківщина», яку очолює Перінчек, має цілковито антизахідну направленість. Також представники цієї політсили виступають проти зближення із США. При цьому представлення у парламенті Туреччини вони не мають – натомість більш активні в регіональних відомствах. Наразі у лавах «Батьківщини» нараховується понад 50 тис. осіб.

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«Батьківщина» – націоналістична політична партія Туреччини, заснована 2015 року. 2022 року вона підтримала так звану спецоперацію Росії в Україні.

До слова, 31 березня буде опублікований остаточний список кандидатів у президенти та розпочнеться передвиборча кампанія – вибори президента в Туреччині: чи братиме участь Ердоган.

Раніше повідомлялося, що в Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах: що про нього відомо.