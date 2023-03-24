Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)
Догу Перінчеку вже 80 років, проте він не втрачає політичних амбіцій
фото з відкритих джерел

Перінчек виступає проти антиросійських санкцій та обіцяє вийти з НАТО, якщо його оберуть новим турецьким лідером

У Туреччині спалахнув черговий скандал, пов'язаний із агресією РФ: один із кандидатів на посаду президента, лідер місцевої партії «Батьківщина» Догу Перінчек заявив, що визнає російськими окуповані території України. Відповідне відео заяви політика опублікували російські видання.

Догу Перінчек відкрито демонструє приязнь до країни-агресорки. До того ж раніше він підтримав війну РФ проти України.

«Ми можемо досягти визнання Абхазії. А також визнати Республіку Крим та Донбас у складі Російської Федерації. Це на благо всіх євразійських країн та людства», – заявив претендент на пост президента Туреччини та лідер турецької партії «Батьківщина».

За даними російських ЗМІ, політик визнає у складі РФ й інші окуповані території України. Також він виступає проти антиросійських санкцій і обіцяє вийти з НАТО, якщо його оберуть новим турецьким лідером.

Зауважимо, що перевибори президента в Туреччині мають відбутися 14 травня. До цього часу Перінчек, котрий має серйозні амбіції, має зібрати приблизно 100 тис. підписів у вищій виборчій раді країни, аби отримати можливість балотуватися в президенти. Політику вже виповнилося 80 років, однак він не втрачає надії зайняти головне провладне крісло.

Слід зазначити, що партія «Батьківщина», яку очолює Перінчек, має цілковито антизахідну направленість. Також представники цієї політсили виступають проти зближення із США. При цьому представлення у парламенті Туреччини вони не мають – натомість більш активні в регіональних відомствах. Наразі у лавах «Батьківщини» нараховується понад 50 тис. осіб. 

«Батьківщина» – націоналістична політична партія Туреччини, заснована 2015 року. 2022 року вона підтримала так звану спецоперацію Росії в Україні.

До слова, 31 березня буде опублікований остаточний список кандидатів у президенти та розпочнеться передвиборча кампанія – вибори президента в Туреччині: чи братиме участь Ердоган.

Раніше повідомлялося, що в Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах: що про нього відомо.

Читайте також: Вибори у Туреччині. Хороші новини для Ердогана
Теги: окуповані території Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Формально в нас навіть немає заборони на імпорт російських нафтопродуктів
«Паливний» ворог знов на кордоні
2 березня, 16:33
Російські пропагандисти використовують медіа й соцмережі для того, щоби впливати на бажання українців боротися, а друзів України – їй допомагати
Як Росія виправдовувала й пояснювала вторгнення в Україну впродовж року повномасштабної війни
25 лютого, 13:50
У Сирії знайшли злочинця, винного у організації теракту на території Туреччини
Турецькі спецслужби вбили організатора кривавого теракту у Стамбулі
24 лютого, 22:06
У Туреччині вже місяць відбуваються землетруси різної інтенсивності
У Туреччині новий потужний землетрус, є жертви
1 березня, 07:26
«Україна завжди памʼятатиме своїх героїв»: Зеленський відреагував на смерть Да Вінчі
«Україна завжди памʼятатиме своїх героїв»: Зеленський відреагував на смерть Да Вінчі
7 березня, 19:22
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
15 березня, 22:24
МЗС Росії повідомило, на який період продовжено «зернову угоду»
МЗС Росії повідомило, на який період продовжено «зернову угоду»
16 березня, 19:36
Вступ Швеції до НАТО: Канада закликає Туреччину пришвидшити ратифікацію
Вступ Швеції до НАТО: Канада закликає Туреччину пришвидшити ратифікацію
19 березня, 01:58
Парламент Швеції схвалив приєднання до НАТО, однак про вступ говорити зарано
Парламент Швеції схвалив приєднання до НАТО, однак про вступ говорити зарано
Вчора, 02:58

Політика

Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)
Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)
КНДР випробувала підводний дрон, який здатен нести ядерну зброю
КНДР випробувала підводний дрон, який здатен нести ядерну зброю
Як Україна поверне свої території: версії Блінкена
Як Україна поверне свої території: версії Блінкена
Візит Сі Цзіньпіна в Москву: Пентагон вказав на тривожний меседж
Візит Сі Цзіньпіна в Москву: Пентагон вказав на тривожний меседж
Посольство РФ у Сербії стало притулком для висланих із Європи російських шпигунів – ЗМІ
Посольство РФ у Сербії стало притулком для висланих із Європи російських шпигунів – ЗМІ
США завдали авіаударів у Сирії у відповідь на загибель свого військового
США завдали авіаударів у Сирії у відповідь на загибель свого військового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
33K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
20K
Міністр Лісовий повідомив про реформу МОН та перевірку своєї дисертації
12K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
12K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
9387
У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці

Новини

Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39
«Всі на вихід! Зйомки завершено!»: мешканців будинку, куди приїздив Путін, виселяють
Вчора, 20:30
Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Вчора, 11:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту