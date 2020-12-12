У Нігерії через вибух двох замінованих автомобілів загинуло четверо людей

П’ятеро з найбільш серйозно постраждалих в даний час знаходяться в Державній спеціалізованій лікарні в Майдугурі

Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за вибухи

У Нігерії в результаті вибухів двох замінованих автомобілів загинуло щонайменше чотири людини, ще 8 постраждали. Про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на нігерійську делегацію Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

«Щонайменше чотири людини загинули, вісім постраждали в результаті вибухів двох замінованих автомобілів в п’ятницю в штаті Борно на північному сході Нігерії... Інцидент стався в місті Діква, розташованому за 90 км на схід від Майдугурі – адміністративного центру штату», – повідомив офіційний представник Червоного Хреста Алію Давобе.

Відзначається, що імовірно спрацювали саморобні вибухові пристрої.

«П’ятеро з найбільш серйозно постраждалих в даний час знаходяться в Державній спеціалізованій лікарні в Майдугурі, де з ними працює хірургічна бригада МКЧХ, ще один був відправлений в лікарню Університету Майдугурі», – додав Алію Давобе.

Повідомляється, що жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за вибухи.

Нагадаємо, 28 листопада, через кілька годин після завершення неоголошеного візиту чинного міністра оборони США Крістофера Міллера до Сомалі, терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе у столиці країни – Могадішо.

Як повідомлялося, у середу, 2 грудня, суд у Німеччині арештував 52-річного чоловіка, який напередодні збив на смерть п’ятьох людей та травмував ще 14 у пішохідному центрі міста Трір.

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