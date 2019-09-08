Facebook виділить $10 млн на розробку технології розпізнавання фейків



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Для цього мають створити спеціальний фонд Deepfake Detection Challenge

Компанія Facebook планує виділити 10 мільйонів доларів на конкурс з розробки технології, що розпізнаватиме глибинні фейки на відео.

Про це повідомляє Tech Crunch.

Для цього мають створити спеціальний фонд Deepfake Detection Challenge. Учасники конкурсу отримуватимуть від фонду гранти на розробку технології розпізнавання діпфейків.

Під час конкурсу учасники використовуватимуть публічну базу відео з акторами. Facebook пообіцяв не використовувати особисті дані користувачів соцмережі.

Конкурс планують розпочати в грудні цього року, він триватиме до березня 2020 року. Взяти участь можуть усі охочі.

Переможця оберуть завдяки механізму, що оцінить та порівняє ефективність алгоритмів різних учасників.

Нагадаємо, що користувачі Instagram зможуть повідомляти про фейки.