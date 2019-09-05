Facebook запускає сервіс знайомств



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Наразі сервіс Facebook Dating доступний користувачам у 20 країнах світу

Функція для знайомств з'явиться в Європі ближче до 2020 рок

Сьогодні Facebook запускає свій сервіс знайомств Facebook Dating, який поки що доступний користувачам у 20 країнах світу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами розробників цієї функції, пошук романтичного партнера – це глибоко особиста справа, тому вони побудували сайт знайомств, який буде безпечним, інклюзивним та відкритим.

«Безпека та конфіденційність знаходяться на першому плані. Ми працювали з експертами в цих галузях, щоб від початку вбудувати захист у Facebook Dating, включаючи можливість повідомляти і блокувати кого-небудь; забороняти людям надсилати фотографії, посилання, платежі або відео в повідомленнях; і надавати легкий доступ до порад з безпеки», - сказали в компанії.

Зазначається, відсьогодні ви можете взяти участь і створити профіль у «Facebook Знайомства» (окремий від вашого основного профілю), якщо вам виповнилося 18 років і ви завантажили останню версію Facebook.

Також у компанії повідомляють, що нині Facebook Dating доступний у таких країнах, як США, Аргентина, Болівія, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Еквадор, Гаяна, Лаос, Малайзія, Мексика, Парагвай, Перу, Філіппіни, Сингапур, Суринам, Таїланд, Уругвай і В'єтнам.

Функція для знайомств з'явиться в Європі ближче до 2020 року.

До слова, в інтернет потрапили 419 млн телефонних номерів користувачів Facebook.