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    Технології

    Facebook запускає сервіс знайомств

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    <p>Наразі сервіс Facebook Dating доступний користувачам у 20 країнах світу</p> - Facebook запускає сервіс знайомств

    Наразі сервіс Facebook Dating доступний користувачам у 20 країнах світу

    Функція для знайомств з'явиться в Європі ближче до 2020 рок

    Сьогодні Facebook запускає свій сервіс знайомств Facebook Dating, який поки що доступний користувачам у 20 країнах світу.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    За словами розробників цієї функції, пошук романтичного партнера – це глибоко особиста справа, тому вони побудували сайт знайомств, який буде безпечним, інклюзивним та відкритим.

    «Безпека та конфіденційність знаходяться на першому плані. Ми працювали з експертами в цих галузях, щоб від початку вбудувати захист у Facebook Dating, включаючи можливість повідомляти і блокувати кого-небудь; забороняти людям надсилати фотографії, посилання, платежі або відео в повідомленнях; і надавати легкий доступ до порад з безпеки», - сказали в компанії.

    Зазначається, відсьогодні ви можете взяти участь і створити профіль у «Facebook Знайомства» (окремий від вашого основного профілю), якщо вам виповнилося 18 років і ви завантажили останню версію Facebook.

    Також у компанії повідомляють, що нині Facebook Dating доступний у таких країнах, як США, Аргентина, Болівія, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Еквадор, Гаяна, Лаос, Малайзія, Мексика, Парагвай, Перу, Філіппіни, Сингапур, Суринам, Таїланд, Уругвай і В'єтнам.

    Функція для знайомств з'явиться в Європі ближче до 2020 року.

    До слова, в інтернет потрапили 419 млн телефонних номерів користувачів Facebook.

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