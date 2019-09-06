Як дізнатися про рівень забруднення повітря у Києві

Сьогодні моніторять ситуацію і фіксують дані на 10 локаціях в усіх районах столиці, у майбутньому мережу незалежних вимірювальних станцій розширять

Друзі! Ми продовжуємо втілювати новітні технології, аби поліпшити якість життя в столиці. Особливу увагу приділяємо екології та моніторингу забруднення атмосфери. Нещодавно фахівці Kyiv Smart City запустили платформу моніторингу якості повітря в столиці.

Тепер в режимі онлайн можна дізнатися про те, наскільки забруднене повітря в тому чи іншому районі Києва, як коливається кількість шкідливих речовин в залежності від напрямку вітру та погодних умов.

Цей сервіс доступний на порталі https://air.kyivsmartcity.com/. Інформація про якість повітря відображена на інтерактивній мапі і постійно оновлюється.

Сьогодні моніторять ситуацію і фіксують дані на 10 локаціях в усіх районах столиці, у майбутньому мережу незалежних вимірювальних станцій розширять. Забір повітря здійснюється щоденно. Аналізують його за 8 показниками: формальдегід (CH₂O), діоксид азоту (NO₂), чадний газ (CO), кисень (O₂), вуглекислий газ (CO₂), температура повітря, вологість, атмосферний тиск. Цим сервісом також можуть користуватися контролюючі органи, що опікуються екологічною ситуацією у місті.

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