Фахівці назвали 10 найкращих міст у світі для віддаленої роботи

До рейтингу було відібрано 75 міст світу

Австралійське місто Мельбурн було названо найкращим у світі для віддаленої роботи.

Про це свідчать дані рейтингу однієї з найбільших платформ оренди житла Nestpick.

Мельбурн високо цінується за гарні умови життя, такі як безпека, здоров’я, культура і розваги, а також інфраструктуру для віддаленої роботи.

Це також єдине місто в першій десятці, що пропонує візу «цифрового кочівника» – конкретну візу або еквівалентний документ, який дозволяє самозайнятим особам або співробітникам компанії в іншій країні в’їжджати та працювати в ньому. Іншими містами, які пропонують таку візу, є Загреб, Прага, Лісабон, Рейк’явік, Таллінн, Афіни, Сідней, Дубай і Мехіко.

До рейтингу Nestpick було відібрано 75 міст світу, які часто називають «найкращими для життя».

Міста оцінювались за трьома категоріями – ціни та інфраструктура, законодавство і свободи та «гарне життя».

У випадку з Мельбурном середня орендна плата за кімнату у квартирі складає 681 євро на місяць. У Сан-Франциско найвища орендна плата за приміщення для домашнього офісу – 1736 євро на місяць, а в Ріо-де-Жанейро найнижча середня орендна плата в розмірі 119 євро на місяць.

Крім того, Nestpick взяла до уваги відсоток населення, повністю вакцинованого проти Covid-19 в кожному місті, як показник реакції уряду на нинішню кризу в галузі охорони здоров’я.

До десяти найкращих міст для віддаленої роботи увійшли:

Мельбурн, Австралія Дубай, ОАЕ Сідней, Австралія Таллінн, Естонія Лондон, Великобританія Токіо, Японія Сінгапур Глазго, Великобританія Монреаль, Канада Берлін, Німеччина

Нагадаємо, у трійку найзатребуваніших професії на території України за останні три місяці увійшли продавець, працівник держустанови та менеджер з продажу. А от шукали роботу найчастіше продавець, менеджер з продажу та продавець непродовольчих товарів.