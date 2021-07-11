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    Фахівці назвали 10 найкращих міст у світі для віддаленої роботи

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    Таллінн, Естонія - Фахівці назвали 10 найкращих міст у світі для віддаленої роботи

    Таллінн, Естонія

    Фото з відкритих джерел

    До рейтингу було відібрано 75 міст світу

    Австралійське місто Мельбурн було названо найкращим у світі для віддаленої роботи.

    Про це свідчать дані рейтингу однієї з найбільших платформ оренди житла Nestpick.

    Мельбурн високо цінується за гарні умови життя, такі як безпека, здоров’я, культура і розваги, а також інфраструктуру для віддаленої роботи.

    Це також єдине місто в першій десятці, що пропонує візу «цифрового кочівника» – конкретну візу або еквівалентний документ, який дозволяє самозайнятим особам або співробітникам компанії в іншій країні в’їжджати та працювати в ньому. Іншими містами, які пропонують таку візу, є Загреб, Прага, Лісабон, Рейк’явік, Таллінн, Афіни, Сідней, Дубай і Мехіко.

    До рейтингу Nestpick було відібрано 75 міст світу, які часто називають «найкращими для життя».

    Міста оцінювались за трьома категоріями – ціни та інфраструктура, законодавство і свободи та «гарне життя».

    У випадку з Мельбурном середня орендна плата за кімнату у квартирі складає 681 євро на місяць. У Сан-Франциско найвища орендна плата за приміщення для домашнього офісу – 1736 євро на місяць, а в Ріо-де-Жанейро найнижча середня орендна плата в розмірі 119 євро на місяць.

    Крім того, Nestpick взяла до уваги відсоток населення, повністю вакцинованого проти Covid-19 в кожному місті, як показник реакції уряду на нинішню кризу в галузі охорони здоров’я.

    До десяти найкращих міст для віддаленої роботи увійшли:

    1. Мельбурн, Австралія
    2. Дубай, ОАЕ
    3. Сідней, Австралія
    4. Таллінн, Естонія
    5. Лондон, Великобританія
    6. Токіо, Японія
    7. Сінгапур
    8. Глазго, Великобританія
    9. Монреаль, Канада
    10. Берлін, Німеччина

    Нагадаємо, у трійку найзатребуваніших професії на території України за останні три місяці увійшли продавець, працівник держустанови та менеджер з продажу. А от шукали роботу найчастіше продавець, менеджер з продажу та продавець непродовольчих товарів.

    Теги: ціни культура інфраструктура робота місто населення безпека
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    Фахівці назвали 10 найкращих міст у світі для віддаленої роботи