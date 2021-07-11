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    Гроші одразу розходяться. Поплавський озвучив розмір своєї пенсії

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    Поплавському і на пенсії є чим займатися - Гроші одразу розходяться. Поплавський озвучив розмір своєї пенсії
    Поплавському і на пенсії є чим займатися
    Фото: скріншот із відео «Світського життя»

    На заслуженому відпочинку зірковий ректор має намір приділити більше часу онуку та рибалці

    Михайло Поплавський, який уже має державну пенсію, зізнався, що не знає її розміру. За словами артиста, виплату отримують помічники, і гроші одразу розходяться.

    – Думаю, що я отримую як народний депутат пенсію десь у районі 16-17 тисяч гривень, – зізнався він у програмі «Світське життя».

    Він також поділився із ведучою Катериною Осадчою своїми планами на найближче майбутнє. Зокрема, розповів, що не має наміру продюсувати невістку Аліну Поплавську, яка розпочала сольну кар’єру, бо у нього «є чим займатися».

    – Я сказав, якщо хочеш співати – співай, хочеш танцювати – танцюй. Це твоя зіркова дорога, як ти стартанеш, як ти реалізуєш свої творчі здорові амбіції, залежить твоє щасливе здорове майбутнє, – пояснив свою позицію Поплавський.

    Натомість зірковий ректор має намір приділити більше часу онуку, а наприкінці осені відсвяткувати новосілля у новому будинку в селі.

    – Головне, там у мене і ресторанний бізнес, і готельний і аграрний. Ну і потрібно більше до рибалки, до води, потрібно просто пожаліти себе, – сказав артист.

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    Гроші одразу розходяться. Поплавський озвучив розмір своєї пенсії
    Гроші одразу розходяться. Поплавський озвучив розмір своєї пенсії
    Гроші одразу розходяться. Поплавський озвучив розмір своєї пенсії
    Фото: скріншот із відео «Світського життя»

    Нагадаємо, ректор Університету культури Михайло Поплавський, який нещодавно оголосив про вихід на пенсію, не втомлюється дивувати шанувальників, один за іншим випускаючи кліпи на нові пісні та хіти, які не втрачають популярності ось уже кілька десятиліть. Його нова робота – ремейк на пісню «Блюз еротичних думок», написану на початку 2000-х Іриною Білик.

    Також нещодавно Михайло Поплавський презентував романтичний і водночас провокаційний кліп на нову пісню «А ми з тобою любовники».

    Теги: депутат гроші бізнес артист робота Михайло Поплавський
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    Гроші одразу розходяться. Поплавський озвучив розмір своєї пенсії