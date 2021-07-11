  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ягідництво – вигідне. Скільки можна заробити у сезон на зборі ягід (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Люди заробляють не гірше, ніж на заробітках у Польщі - Ягідництво – вигідне. Скільки можна заробити у сезон на зборі ягід (відео)
    Люди заробляють не гірше, ніж на заробітках у Польщі

    На Волині у розпалі сезон збирання ягід

    У волинському селі Борохів на плантаціях вирощують полуницю, смородину, порічку, малину та лохину. Для місцевих мешканців – це шанс непогано заробити, адже платять за збір їм не менше, ніж у сусідній Польщі.

    За пів дня на зборі ягід людям вдається заробити до пів тисячі гривень. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

    Робота на полі починається о 5-й ранку і триває до обіду. Важко, однак такий сезонний підробіток вигідний: можна і заробити, і ягід за дешевше купити.

    Представниця ягідного господарства Олена Климчук розповідає: цьогоріч ягоди добре вродили, а погода не зіпсувала збір. Тому зароблять і люди, і господарство.

    «За смородину ми будемо платити орієнтовно 15 гривень кілограм. Порічка збирається трохи швидше, тому що вона на гронах, китицями збирається – то 10 грн кілограм», – каже Олена Климчук.

    Одна із збиральниць – пані Галина – розповіла: «Друге літо працюю. Спочатку на полуниці, зараз на смородині, тоді на малині. В мене двоє діток, я не можу поїхати в Польщу на заробітки. А так вони кожен день мене бачать – я вертаюсь додому на вечір, коли в обід. Ми тут задоволені і роботою, і зарплатою», – каже жінка.

    Нагадаємо, раніше дієтологиня розповіла про користь ягід.

    Читайте також:
    Теги: жінка робота літо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ягідництво – вигідне. Скільки можна заробити у сезон на зборі ягід (відео)