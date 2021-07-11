Ягідництво – вигідне. Скільки можна заробити у сезон на зборі ягід (відео)

Люди заробляють не гірше, ніж на заробітках у Польщі

На Волині у розпалі сезон збирання ягід

У волинському селі Борохів на плантаціях вирощують полуницю, смородину, порічку, малину та лохину. Для місцевих мешканців – це шанс непогано заробити, адже платять за збір їм не менше, ніж у сусідній Польщі.

За пів дня на зборі ягід людям вдається заробити до пів тисячі гривень. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.



Робота на полі починається о 5-й ранку і триває до обіду. Важко, однак такий сезонний підробіток вигідний: можна і заробити, і ягід за дешевше купити.

Представниця ягідного господарства Олена Климчук розповідає: цьогоріч ягоди добре вродили, а погода не зіпсувала збір. Тому зароблять і люди, і господарство.

«За смородину ми будемо платити орієнтовно 15 гривень кілограм. Порічка збирається трохи швидше, тому що вона на гронах, китицями збирається – то 10 грн кілограм», – каже Олена Климчук.

Одна із збиральниць – пані Галина – розповіла: «Друге літо працюю. Спочатку на полуниці, зараз на смородині, тоді на малині. В мене двоє діток, я не можу поїхати в Польщу на заробітки. А так вони кожен день мене бачать – я вертаюсь додому на вечір, коли в обід. Ми тут задоволені і роботою, і зарплатою», – каже жінка.

Нагадаємо, раніше дієтологиня розповіла про користь ягід.

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