Татусі у декреті, Медведчук під домашнім арештом та санкції за комунальні борги. ТОП-10 подій тижня

«Главком» підготував головні новини за тиждень

Українські татусі відтепер зможуть побути у декреті, ціни на газ продовжують бити рекорди, а через борги за комуналку кошти на банківських картах зможуть арештувати.

Крім того, на Донбасі загинули двоє українських захисників, пенсіонерам знову підвищили виплати, а Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт. Отож, десять найголовніших новин тижня від «Главкому».

Тато у декреті. Уряд затвердив порядок надання відпустки чоловікам

Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні. Таке рішення уряд ухвалив під час засідання 7 липня.

«Кабмін затвердив порядок надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини для чоловіка, батька дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі, та для бабусі, дідуся чи іншого повнолітнього родича одинокої матері», – зазначив депутат Олексій Гончаренко.

Відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих днів. Працівник має використати декрет не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

Раніше можливість йти у декретну відпустку мали тільки матері. Але у середині квітня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 3695 про забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною. Зазначимо, за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.

І вже 9 травня набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю, які зрівняли чоловіків із жінками у праві на декретну відпустку.

17 грн за кубічний метр. Ціна на газ сягнула рекордної позначки

Ціна на газ на газовому хабі TTF у Нідерландах 6 липня підскочила до понад 17 грн за кубічний метр (37,8 EUR за МВт-год) – до 13 річного максимуму (з 2008 року). Ціни зростають через зупинку газопроводу «Ямал-Европа» на планове технічне обслуговування.

Ціни на українському ринку ростуть слідом за цінами на європейському ринку і вже побили історичний рекорд – 15 грн за кубометр. Деякі постачальники газу в Україні вже пропонують газ підприємствам теплокомуненерго та ОСББ за ціною 15 грн за кубометр. Ситуація набуває загрозливих масштабів. Водночас «Газпром» відмовляється бронювати додаткові транзитні потужності для експорту газу в Европу через Україну, що й спричинило різке зростання цін на европейському ринку.

Глава ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон звинуватив «Газпром» у зловживанні монополією на ринку. Він закликав Єврокомісію вплинути на «Газпром». За його словами, єдино можливий ринковий спосіб знизити ціну – це збільшити пропозицію. … Зараз Україна постійно пропонує ринку 62 млн куб м на добу додаткових потужностей, але «Газпром» не поспішає їх використовувати. І це цілком зрозуміло – навіщо докладати зусиль для зменшення ціни, за якою ти продаєш газ?» – підкреслив він.

Кошти арештують, але не заберуть. Роз’яснення Мін'юсту щодо списання боргів за комуналку

Міністерство юстиції заперечило інформацію про те, що борги за житлово-комунальні послуги чи штрафи будуть списуватися автоматично з банківських карт. Міністерство наголосило, що кошти будуть арештовуватися, але списуватися не будуть.

«Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості – кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів», – заявили у міністерстві.

Як пояснили у Мін'юсті, спочатку факт несплати штрафу чи заборгованості за ЖКГ має підтвердити суд або інший орган, і тільки потім, якщо боржник не поверне кошти, – його кошти на банківському рахунку може арештувати виконавча служба.

Надбавка до пенсії за понаднормовий стаж зросла: хто отримає доплату

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів. Зокрема, у багатьох збільшилися надбавки за понаднормовий стаж. Йдеться про такі категорії пенсіонерів:

жінки, які мають понад 30 років страхового стажу;

чоловіки, які мають понад 35 років страхового стажу.

Збільшення доплат за понаднормовий стаж стосується тільки тих пенсіонерів, які вже припинили трудову діяльність.

У Авакова готують «підробіток» для водіїв. Новий закон дозволить заробляти на порушниках

У Арсена Авакова придумали, як можна «підзаробити» водіям. Міністерство внутрішніх справ презентувало проєкт закону, який дозволить водіям заробляти на порушниках правил дорожнього руху. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький у своєму відеоблозі на Youtube.

Як розповів нардеп, водії зможуть повідомляти про порушення в поліцію за допомогою спеціального додатку, який потрібно буде встановити на смартфон. Додаток буде відправляти відео порушення у спеціальному зашифрованому форматі.

Тим, хто відправлятиме відео з порушенням правил дорожнього руху, обіцяють 10% від суми сплаченого порушником штрафу.

Для кого найбільш смертоносним є новий штам Covid-19 «Дельта»: висновки науковців

На початок літа штам Covid-19 «Дельта» практично повністю витіснив «Альфа» з циркуляції у Великобританії. Аналіз того, як поводить себе вірус у країні, опублікував на своїй сторінці у Facebook лікар-імунолог Андрій Волянський.

Згідно із його висновками, летальність «Дельта» серед нещеплених людей старше 50 років у кілька разів вища, ніж серед вакцинованих – 5,6% проти 1,6%. Крім того, із появою нових варіантів «Альфа» і «Дельта» зростає частка повторних інфікувань.

«Не можна екстраполювати дані Великобританії на Україну! У нас менша частка населення перехворіла і значно менша – вакцинована. Тому летальність буде вище. Необхідно вакцинувати 50+», – робить висновок імунолог.

МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах

Щеплені від Covid-19 українці зможуть отримати через додаток «Дія» сертифікати про вакцинацію. Деякі українці вже їх отримали і процес триває. Документ відображається у двох видах: міжнародний сертифікат для подорожей (після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів. Також невдовзі у додатку планують запустити сертифікати для перехворілих та з ПЛР-тестами.

Але часто українці стикаються з проблемою, коли дані про вакцинацію не підвантажуються або у додатку відображається неповна інформація про щеплення. Про найчастіші проблеми з цифровими сертифікатами розповів заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

«Проблеми залишаються». Місія ПАРЄ оприлюднила короткий звіт про візит в Україну

Київ відвідала моніторингова місія Парламентської асамблеї Ради Європи. За результатами візиту делегація ПАСЄ відзначила помітний прогрес у реформах, але наголосила, що «проблеми залишаються». Про це йдеться на сторінці Парламентської асамблеї.

Візит відбувся 5-7 липня. Співдоповідачами місії виступили депутати Біргір Торарінссон (Ісландія) та Альфред Хір (Швейцарія).

Що відзначили делегати ПАРЄ:

ключові антикорупційні установи запущені і розпочали роботу, але потрібно працювати над їх незалежністю;

реформа судової влади є і основою, і лакмусовим папірцем для ширшої реформи демократичних інституцій України. Відзначили реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, реформу Конституційного суду та ОАСК. Одні ці точкові речи не мають підмінити собою цілісну реформу;

привітали реформу децентралізації, яка стала важливим кроком уперед у зміцненні місцевого та регіонального самоврядування. Вони закликали всіх депутатів Верховної Ради прийняти зараз необхідні конституційні поправки, щоб забезпечити реалізацію наступного етапу децентралізації.

Суд обрав запобіжний захід Медведчуку

привітали заяву заступника спікера Верховної Ради про те, що Україна незабаром ратифікує Стамбульську конвенцію, це важливий меседж для регіону

Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив домашній арешт народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді. Відповідне рішення суд ухвалив вранці 9 липня. Таким чином, Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня. Йому заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.

Також кум Путіна зобов'язаний:

прибувати до органу досудового розслідування, суду чи прокуратури за кожною вимогою;

не виїжджати з міста Києва та області без дозволу прокурора або суду;

утриматися від спілкування з підозрюваними або свідками;

здати паспорти для виїзду за кордон.

Рішення суду можуть оскаржити протягом п'яти днів.

Варто зазначити, що запобіжний захід Віктору Медведчуку закінчувався 9 липня. Згідно з рішенням суду народний депутат від ОПЗЖ перебуває під домашнім арештом. Про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в Криму йому повідомили 12 травня

На Донбасі загинули двоє українських захисників

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, внаслідок снайперського обстрілу загинув навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» Збройних сил України, сержант Євген Курасов. Про це сьогодні повідомив речник Сумського обласного військкомату Олександр Бондаренко.

За повідомленням штабу ООС, за минулу добу ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Під час одного з таких обстрілів увечері 8 липня боєць із Сумщини отримав смертельне поранення.

Також 9 липня внаслідок обстрілу з боку бойовиків у зоні проведення Операції обʼєднаних сил загинув солдат Володимир Богданович Яськів, що служив у 24 ОМБр імені короля Данила.

Володимир перебував на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне...ворожий снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям.

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