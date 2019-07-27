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    У світі

    Філіппіни трясе: десятки загиблих і постраждалих (фото)

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    <p>У результаті землетрусів було зруйновано церкви, житлові будинки та інші будівлі</p> - Філіппіни трясе: десятки загиблих і постраждалих (фото)

    У результаті землетрусів було зруйновано церкви, житлові будинки та інші будівлі

    Фото: AFP

    Серія землетрусів сталася у провінції Батанес

    У філіппінській провінції Батанес сталася серія землетрусів, в результаті яких загинуло вісім осіб, близько 60 осіб постраждало.

    Про це повідомляє AFP.

    «Вісім осіб загинуло і десятки отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися на островах у північній частині Філіппін», - йдеться в повідомленні.

    Кількість загиблих і постраждалих може зрости. Наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи.

    Землетруси сталися в провінції Батанес, групі малонаселених острівців на північ від найбільшого в країні острова Лусон. У результаті було зруйновано церкви, житлові будинки та інші будівлі.

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    Філіппіни трясе: десятки загиблих і постраждалих (фото)

    За даними Геологічної служби США, найсильніші з підземних поштовхів - магнітудою 5,4 і 5,9 - сталися з розривом у кілька годин один від одного. Багато жителів ще спали, коли близько 4:15 ранку стався перший землетрус, а через чотири години - другий, сильніший. Після цього було ще щонайменше три слабших поштовхи.

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