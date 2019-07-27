Філіппіни трясе: десятки загиблих і постраждалих (фото)
У результаті землетрусів було зруйновано церкви, житлові будинки та інші будівлі
Серія землетрусів сталася у провінції Батанес
У філіппінській провінції Батанес сталася серія землетрусів, в результаті яких загинуло вісім осіб, близько 60 осіб постраждало.
Про це повідомляє AFP.
«Вісім осіб загинуло і десятки отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися на островах у північній частині Філіппін», - йдеться в повідомленні.
Кількість загиблих і постраждалих може зрости. Наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи.
Землетруси сталися в провінції Батанес, групі малонаселених острівців на північ від найбільшого в країні острова Лусон. У результаті було зруйновано церкви, житлові будинки та інші будівлі.
За даними Геологічної служби США, найсильніші з підземних поштовхів - магнітудою 5,4 і 5,9 - сталися з розривом у кілька годин один від одного. Багато жителів ще спали, коли близько 4:15 ранку стався перший землетрус, а через чотири години - другий, сильніший. Після цього було ще щонайменше три слабших поштовхи.