Філіппіни трясе: десятки загиблих і постраждалих (фото)



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У результаті землетрусів було зруйновано церкви, житлові будинки та інші будівлі Фото: AFP

Серія землетрусів сталася у провінції Батанес

У філіппінській провінції Батанес сталася серія землетрусів, в результаті яких загинуло вісім осіб, близько 60 осіб постраждало.

Про це повідомляє AFP.

«Вісім осіб загинуло і десятки отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися на островах у північній частині Філіппін», - йдеться в повідомленні.

Кількість загиблих і постраждалих може зрости. Наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Землетруси сталися в провінції Батанес, групі малонаселених острівців на північ від найбільшого в країні острова Лусон. У результаті було зруйновано церкви, житлові будинки та інші будівлі.

За даними Геологічної служби США, найсильніші з підземних поштовхів - магнітудою 5,4 і 5,9 - сталися з розривом у кілька годин один від одного. Багато жителів ще спали, коли близько 4:15 ранку стався перший землетрус, а через чотири години - другий, сильніший. Після цього було ще щонайменше три слабших поштовхи.