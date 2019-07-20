  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Землетрус в Афінах: обвалені будинки, четверо постраждалих

    • Розсилка
    Підземні поштовхи викликали відключення електроенергії навколо Афін, тимчасові проблеми виникли й з мобільним зв'язком&nbsp; - Землетрус в Афінах: обвалені будинки, четверо постраждалих
    Підземні поштовхи викликали відключення електроенергії навколо Афін, тимчасові проблеми виникли й з мобільним зв'язком 

    Епіцентр землетрусу був усього за 22 кілометри на північний захід від Афін - сейсмологи

    Землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера, що сколихнув столицю Греції Афіни 19 липня, пошкодив кілька будівель, і чотири людини були госпіталізовані з травмами.

    Про це повідомляє Ekathimerini.

    Сейсмологічний центр Університету Арістотеля в Салоніках заявив, що землетрус був близьким до поверхні, тому він наробив лиха у грецькій столиці. 

    Читайте також

    Епіцентр був усього за 22 кілометри на північний захід від Афін. 

    Через поштовхи багато працівників покинули свої офіси і зібралися в парках та інших відкритих місцях в декількох районах міста.  

    Представник уряду Стеліос Петсас сказав, що влада отримала повідомлення про те, що обвалилися два старі будинки і ще кілька будівель зазнали незначних ушкоджень на фасадах. Також обвалилася занедбана портова будівля (на цій ділянці порту пасажирів не висаджують).

    Підземні поштовхи викликали відключення електроенергії навколо Афін, тимчасові проблеми виникли й з мобільним зв'язком - через перевантаження мережі. 

    Петсас сказав, що зі стін у будівлі парламенту і всередині афінської прокуратури штукатурка впала, і що держава готова реагувати на будь-які проблеми.

    Пожежна служба заявила, що отримала 12 дзвінків від людей, які опинилися в ліфтах.

    Відбулося кілька поштовхів, два з яких були достатньо потужними.

    Останній великий землетрус в Афінах був у 1999 році, коли загинули 143 людини, багато будівель розвалилися або були серйозно пошкоджені.

    Читайте також
    стихійні лиха Греція надзвичайні ситуації держава землетрус влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ