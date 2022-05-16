Фінляндію і Швецію готові обороняти від Росії три європейські країни

Норвегія планує дуже швидко ратифікувати вступ двох сусідніх країн до НАТО

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що три європейські країни – крім Норвегії, ще Данія та Ісландія – готові допомогти Фінляндії та Швеції у випадку агресії з боку Росії. Про це пише норвезьке видання adressa.no.

Стьоре пообіцяв допомогу усіма необхідними засобами, якщо якась інша країна нападе на Фінляндію та Швецію до того моменту, коли вони стануть членами Північноатлантичного альянсу.

«Це чіткий сигнал з нашого боку. Безпека Фінляндії та Швеції важлива для Норвегії, і тому ми говоримо про це», – запевнив на пресконференції Йонас Гар Стьоре.

Голова норвезького уряду запевнив, що розвинута співпраця між північними країнами дозволяє допомагати усіма можливими засобами.

Пізніше прем’єр-міністр Норвегії заявив, що сподівається на швидку ратифікацію парламентом країни заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО. Стьоре заявив, що сьогодні, 16 травня, зустрівся із послами Фінляндії та Швеції. «Я запевнив їх, що Норвегія підтримає заявку (обох країн на вступ до Альянсу – ред.)», – поінформував голова норвезького уряду.

Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО. На це натякнув один із найагресивніших кремлівських можновладців, відомий своїми різками заявами, третій президент Росії Дмитро Медведєв.

Додамо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.