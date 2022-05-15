Швеція озвучила термін подачі заявки на членство в НАТО

Документ буде подано у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі

Швеція може подати заявку на вступ до НАТО у вівторок, 17 травня. Про це повідомляє газета Svenska Dagbladet із посиланням на джерела.

«Якщо все піде за планом, Швеція подасть заявку на вступ до НАТО у вівторок», – йдеться у публікації.

Документ буде подано у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Раніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна найімовірніше подасть заявку на членство в НАТО 18 травня.

Відомо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Нагадаємо, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.