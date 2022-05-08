Швеції та Фінляндії треба пошвидше вступити до НАТО, поки Путін зайнятий війною, – ексгенсек

Швеція та Фінляндія можуть стати членами НАТО вже цього літа

Андерс Фог Расмуссен вважає, що Путін зараз нічого не зможе вдіяти із вступом Швеції та Фінляндії до НАТО

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України. Про це він сказав у коментарі CNBS.

«Що стосується Фінляндії та Швеції, я думаю, що у цих двох країн є можливість приєднатися саме зараз, тому що Путін зайнятий іншими справами. Він нічого не може з цим вдіяти», – зазначив він.

На його думку, може пройти кілька місяців, перш ніж їхнє членство стане офіційним.

«Навіть якщо це вважається терміновою процедурою, а так воно і є, це займе кілька місяців, тому що вам потрібно пройти через 30 парламентів, перш ніж можна буде ратифікувати в усьому НАТО», – додав Расмуссен.

Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.