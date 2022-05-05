НАТО наростить присутність на кордонах Швеції та в Балтійському морі

До НАТО можуть приєднатися ще дві країни

НАТО потурбується про безпеку Швеції на час вирішення питання щодо вступу країни в Альянс

Північноатлантичний альянс збільшить військову присутність на кордонах Швеції та в Балтійському морі на час вирішення питання щодо вступу цієї країни до НАТО. Про це заявив у четвер генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

За повідомленням європейських ЗМІ, в ефірі шведського телеканалу SVT він зазначив, що поки проходитиме процес подання заявки на вступ до НАТО, гарантії безпеки Швеції будуть «серйозним зобов'язанням» для Альянсу.

«Я переконаний, що ми знайдемо рішення щодо тих питань безпеки, необхідної Швеції на перехідний період», – додав Столтенберг.

Європейські ЗМІ нагадують, що Швеція та Фінляндія, як очікується, подадуть заявки на вступ до НАТО у травні.

Раніше глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що США нададуть гарантії безпеки Стокгольму на час подання заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, 29 квітня російський літак-розвідник Ан-30 демонстративно вторгся в повітряний простір Швеції, і пробув там деякий час, після чого покинув місцевість.

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Джерело: Інтерфакс-Україна