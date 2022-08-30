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Фінські митники почали забирати у росіян на кордоні євро готівкою

Надія Клочко
glavcom.ua
Фінські митники почали забирати у росіян на кордоні євро готівкою
Фінляндія заборонила росіянам провозити через кордон євро готівкою
фото з відкритих джерел

Приватні особи не можуть привезти із собою до Росії жодних банкнот євро у зв’язку з санкціями

Громадянам Росії через санкції Євросоюзу забороняється провозити через кордон валюту у банкнотах країн ЄС. Через це фінські митники вилучають банкноти євро у росіян на кордоні, повідомляє російське видання РБК.

«Забороняється продавати, постачати, переказувати або експортувати банкноти, номіновані в будь-якій офіційній валюті держави-члена Євросоюзу, в Росію або будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації або органу в Росії, включно з урядом і Центральним банком Росії, або для використання в Росії», – процитували положення статті у митному відомстві.

Винятки, зазначені у статті, стосуються тих громадян, які прямують до Росії та провозять валюту для особистого використання, а також дипломатичних представництв, консульських установ або міжнародних організацій у Росії, які мають імунітети відповідно до міжнародного права.

Фінські митники уточнили, що виняток не поширюється на приватних осіб, які повертаються із Фінляндії назад до Росії.

«Вони не можуть привезти із собою до Росії жодних банкнот євро», – йдеться у відповіді департаменту.

Зазначимо, що Євросоюз 2 березня у межах санкцій, запроваджених після вторгнення РФ в Україну, заборонив продавати та постачати до Росії банкноти євро. Незабаром після цього литовська митниця ввела ліміт на вивіз готівки до Росії та Білорусі. До 60 євро можна провозити через кордон «для особистого користування».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія ускладнила для росіян умови для оформлення документів на отримання туристичних віз. З 1 вересня громадяни Росії зможуть подавати документи на туристичні візи до Фінляндії лише у чотирьох містах і лише у понеділок. 

До слова, раніше у мережі з'явилося відео, як на популярній серед російських туристів пам'ятці звучить гімн України

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Теги: росія Фінляндія санкції

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