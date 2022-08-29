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Як Фінляндія зменшить потік російських туристів: оприлюднено нові візові правила

Надія Клочко
glavcom.ua
Як Фінляндія зменшить потік російських туристів: оприлюднено нові візові правила
Оформлення документів на видачу від до Фінляндії відбуватиметься лише у чотирьох містах РФ
фото з відкритих джерел

Фінляндія ускладнила для росіян умови для оформлення документів на отримання туристичних віз

З 1 вересня громадяни Росії зможуть подавати документи на туристичні візи до Фінляндії лише у чотирьох містах і лише у понеділок. Відповідне роз’яснення дало фінське міністерство закордонних справ.

У дипломатичному відомстві Фінляндії також зазначили, що прийматимуться не більше 500 візових заяв на день. Подати документи на туристичні візи можна буде лише у візових центрах у Москві, Петербурзі, Петрозаводську та Мурманську.

«Якщо ви подали візову заяву в неправильній категорії, або ви просите туристичну візу в день, коли заяви на туристичні візи не приймаються, вам потрібно забронювати новий час і подати заяви в правильний день. Зверніть також увагу, що подання візової заяви в категорії, відмінної від справжньої мети поїздки може вплинути на рішення про видачу візи», – зазначили в МЗС.

Зазначимо, що уряд Фінляндії вирішив з 1 вересня обмежити видачу шенгенських віз росіянам до однієї десятої від попереднього рівня. Глава МЗС країни Пекка Хаавісто заявив, що візові обмеження, що вводяться, мають символічне значення. Він також підтримав пропозицію призупинити спрощений візовий режим із Росією. У цьому випадку ціна візи підніметься з 35 до 80 євро. При цьому Фінляндія не планує припиняти дію вже виданих росіянам віз, як це зробила Естонія.

Нагадаємо, що про майбутні візові обмеження для росіян заявляв ще на початку серпня президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Також повідомлялося, що міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

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Теги: Фінляндія візи росія

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