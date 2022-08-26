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Терористичний візовий бан для росіян. Країни ЄС розглянуть компромісне рішення

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Терористичний візовий бан для росіян. Країни ЄС розглянуть компромісне рішення
Туристичного «бану» для росіян не буде
фото з відкритих джерел

ЄС може підвищити для росіян розмір внесків та збільшити терміни видачі віз

Росіянам, які подорожують до Європейського Союзу, доведеться платити більше за отримання візи та долати додаткові бюрократичні труднощі, щоб отримати короткострокову візу. Про це повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, що деякі країни ЄС ввели локальні обмеження на в’їзд для громадян РФ, але на рівні Євросоюзу повний візовий «бан» є малоймовірним. Натомість депутати Європарламенту можуть підвищити для російських туристів візові внески та ускладнити процес отримання необхідних документів, 

За даними агентства, ухвалити рішення можуть вже наступного тижня у Празі, на неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. За словами міністра закордонних справ Яна Ліпавського, уряд Чехії, який зараз головує в ЄС, запропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією та Білоруссю. 

Якщо ініціативу підтримають, то громадяни Росії та Білорусі повинні будуть платити не половину візового збору у розмірі 35 євро (як було протягом кількох останніх десятиліть), а всі 80. Крім того, для них буде ускладнена бюрократична процедура, яка суттєво уповільнюватиме процес розгляду документів.

Безвізовий Шенгенський простір дає доступ до всього блоку. Тож уряди країн Балтії обмірковують, як заблокувати в’їзд російським громадянам, які подорожують за шенгенськими візами, виданими іншими європейськими країнами. Влада Чехії, Данії та Польщі також закликала до жорсткіших обмежень. 

На думку журналістів Bloomberg, рішення можна вважати компромісом між країнами ЄС, які дотримуються різних точок зору з питання візового «бану» для росіян, оскільки домовленості на повну заборону туризму для них досягти, скоріш за все, не вдасться. 

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав ідею заборонити всім росіянам в’їзд до країн ЄС проявом нацистської політики. 

До слова, ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії цього тижня ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, пропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

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Теги: ЄС МЗС візи росія

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