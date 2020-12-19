Forbes назвав топ-10 найбагатших зірок року, що минає

Друге місце в списку найбагатших зірок посів репер Каньє Вест

Список найбільш високооплачуваних селебритіз 2020 року очолила 23-річна американська модель Кайлі Дженнер.

Про це повідомляє Forbes.

Кайлі Дженнер стала найбагатшою знаменитістю 2020 року. За 12 місяців вона заробила $590 млн завдяки продажу компанії Kylie Cosmetics.

Друге місце в списку найбагатших зірок посів репер Каньє Вест зі статками $170 млн, якому найбільше доходів принесла угода з Adidas.

У трійку лідерів також увійшов швейцарський тенісист Роджер Федерер, який заробив $106 млн.

До топ-10 найбагатших зірок 2020 року також увійшли футболісти Кріштіану Роналду ($105 млн), Ліонель Мессі ($104 млн) та Неймар ($95,5 млн), актор і режисер Тайлер Перрі ($97 млн), радіоведучий Говард Стерн ($90 млн), баскетболіст Леброн Джеймс ($88,2 млн), актор Двейн Джонсон ($87,5 млн).

Як повідомлялося, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск уперше опинився на другій позиції у списку мільярдерів Forbes. Його статки оцінили у $144,7 мільярда.

Нагадаємо, українці назвали світового лідера, якому найбільше довіряють.

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