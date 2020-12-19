  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Forbes назвав топ-10 найбагатших зірок року, що минає

    • Розсилка
    Кайлі Дженнер стала найбагатшою знаменитістю 2020 року - Forbes назвав топ-10 найбагатших зірок року, що минає
    Кайлі Дженнер стала найбагатшою знаменитістю 2020 року

    Друге місце в списку найбагатших зірок посів репер Каньє Вест

    Список найбільш високооплачуваних селебритіз 2020 року очолила 23-річна американська модель Кайлі Дженнер.

    Про це повідомляє Forbes.

    Кайлі Дженнер стала найбагатшою знаменитістю 2020 року. За 12 місяців вона заробила $590 млн завдяки продажу компанії Kylie Cosmetics.

    Друге місце в списку найбагатших зірок посів репер Каньє Вест зі статками $170 млн, якому найбільше доходів принесла угода з Adidas.

    У трійку лідерів також увійшов швейцарський тенісист Роджер Федерер, який заробив $106 млн.

    До топ-10 найбагатших зірок 2020 року також увійшли футболісти Кріштіану Роналду ($105 млн), Ліонель Мессі ($104 млн) та Неймар ($95,5 млн), актор і режисер Тайлер Перрі ($97 млн), радіоведучий Говард Стерн ($90 млн), баскетболіст Леброн Джеймс ($88,2 млн), актор Двейн Джонсон ($87,5 млн).

    Як повідомлялося, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск уперше опинився на другій позиції у списку мільярдерів Forbes. Його статки оцінили у $144,7 мільярда.

    Нагадаємо, українці назвали світового лідера, якому найбільше довіряють.

    Читайте також:
    Це не можна пропустити: 20 кращих фільмів 2020 року
    Теги: рейтинг модель Forbes
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies