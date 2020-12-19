Угорці відновлять двоповерховий «Ікарус»: тепер він буде електричним (фото)

Угорщина відроджує «Ікарус» - тепер він сучасний і електричний

Угорські автобуси Ikarus протягом багатьох років були основним пасажирським транспортом в багатьох містах колишнього СРСР

Угорський холдинг, який викупив у компанії Iveco права на марку Ikarus, відновив випуск легендарних автобусів - тепер вони будуть електричними.

Угорські автобуси Ikarus, особливо відома модель 280, так звана «гармошка», протягом багатьох років були основним пасажирським транспортом в багатьох містах колишнього СРСР та країн Східної Європи.

Загалом протягом 1973-2002 років «Ікарус» у великій кількості екземплярів поставлявся у ледь не половину країн світу. Після падіння «Залізної завіси» закінчився і золотий вік Ікаруса. Колишні клієнти масово скасовували замовлення або взагалі не мали змоги оплатити за нові автобуси. Таким чином угорський завод просто збанкрутував.

Згодом Ікарус потрапив до рук французької групи Irisbus, що належить Івеко, це сталося наприкінці 1999 року. Однак виробництво «Ікарусів» так і не відновилося. Останні три «Ікаруси» залишили лінію в жовтні 2003 року, а фабрику в Секешфехерварі закрили через нерентабельність, У 2007-му долю цього майданчика повторив завод в Будапешті. Тоді ж «Івеко» продала цей підрозділ угорській групі «Muszertechnika».

Протягом наступних років нічого не сталося, поки компанія Ikarus Jarmutechnika Kft не придбала права на бренд та логотип. І нарешті взялася за роботу.

Його перший результат – низькопідлоговий приміський автобус Ikarus 125. Його прототип був представлений у жовтні 2019 року. Нова модель побудована на шасі Volvo B8RLE. Розмір новинки – 12 метрів в довжину і 2,55 метра в ширину. Автобус буде перевозити 83 пасажири, з них 42 сидячих.

Згідно з планами до 31 березня 2023 року мають вийти з конвеєра кілька нових модифікацій нового «Ікаруса« різної довжини, які задовольняють різні потреби користувачів. За процесом стоїть угорський підприємець Габор Селеш. До цього Селеш неодноразово намагався воскресити колишню славу «Ікарусів», випускаючи автобуси і тролейбуси під маркою Ikarusbus.

Золтан Танко, директор Ikarus Jarmutechnika Kft., повідомив, що нині почато випуск електроавтобусів. Сам проєкт має бюджет 841 мільйон форинтів. Прем'єра відбулася в місті Секешфехервар, де розташований історичний завод «Ікарус». Модель CityPioneer розроблена спільно з китайською фірмою CRRC.

Зараз на заводі збирають першу партію з сорока автобусів Ikarus-CRRC CityPioneer. Новий електробус також з низькою підлогою, розрахований на 76 пасажирів. Новий Ikarus оснащується електродвигуном потужністю 240 кВт (326 кінських сил) і літій-йонною батареєю ємністю 33 кВт/год. На повній зарядці автобус може подолати відстань 200-260 кілометрів.

Виробник наразі не розголошує інформацію ні про дату старту продажів електробусів, ні про вартість новинки на ринку.

Джерело: Mukachevo.net