Ілон Маск став другим у рейтингу Forbes

У вівторок, 8 грудня, статки Ілона Маска зросли на $1,6 мільярда

Його статки оцінили у $144,7 мільярда

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск уперше опинився на другій позиції у списку мільярдерів Forbes Real-Time.

Перша пʼятірка найбагатших людей за версією Forbes тепер виглядає так:

засновник Amazon Джефф Безос ($ 185,4 млрд); Ілон Маск; гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($ 144,3 млрд); засновник Microsoft Білл Гейтс ($ 118,8 млрд); засновник Facebook Марк Цукерберг ($ 104 млрд).

У рейтингу Bloomberg Billionaires Index Маск на другому місці ще з кінця листопада. Bloomberg його стан оцінює у $157 млрд.

Нагадаємо, що Ілон Маск розкритикував владу Каліфорнії та переїхав до Техасу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск переїде в Техас, щоб заощадити мільярди на податку на прибуток. У Каліфорнії цей податок найвищий у США, в Техасі податку на рівні штату немає.

У Техасі вже розташовані один із заводів Tesla, один із комплексів SpaceX і штаб-квартира The Boring Company.

Раніше повідомлялося, що Маск розглядає можливість покупки виробника звичайних машин, відзначаючи, що у компанії підприємця достатньо грошей для придбання BMW, Volkswagen або Ford.

Крім того, Tesla відкликає тисячі своїх автомобілів.

До слова, Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу.