  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ілон Маск став другим у рейтингу Forbes

    • Розсилка
    У вівторок, 8 грудня, статки Ілона Маска зросли на $1,6 мільярда - Ілон Маск став другим у рейтингу Forbes
    У вівторок, 8 грудня, статки Ілона Маска зросли на $1,6 мільярда
    Фото з відкритих джерел

    Його статки оцінили у $144,7 мільярда

    Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск уперше опинився на другій позиції у списку мільярдерів Forbes Real-Time

    Перша пʼятірка найбагатших людей за версією Forbes тепер виглядає так:

    1. засновник Amazon Джефф Безос ($ 185,4 млрд);
    2. Ілон Маск;
    3. гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($ 144,3 млрд);
    4. засновник Microsoft Білл Гейтс ($ 118,8 млрд);
    5. засновник Facebook Марк Цукерберг ($ 104 млрд).

    У рейтингу Bloomberg Billionaires Index Маск на другому місці ще з кінця листопада. Bloomberg його стан оцінює у $157 млрд.

    Нагадаємо, що Ілон Маск розкритикував владу Каліфорнії та переїхав до Техасу.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск переїде в Техас, щоб заощадити мільярди на податку на прибуток. У Каліфорнії цей податок найвищий у США, в Техасі податку на рівні штату немає.

    У Техасі вже розташовані один із заводів Tesla, один із комплексів SpaceX і штаб-квартира The Boring Company.

    Раніше повідомлялося, що Маск розглядає можливість покупки виробника звичайних машин, відзначаючи, що у компанії підприємця достатньо грошей для придбання BMW, Volkswagen або Ford.

    Крім того, Tesla відкликає тисячі своїх автомобілів.

    До слова, Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу.

    Теги: Tesla Ілон Маск Facebook SpaceX Білл Гейтс Amazon Microsoft Forbes
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies