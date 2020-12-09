Ілон Маск став другим у рейтингу Forbes
Його статки оцінили у $144,7 мільярда
Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск уперше опинився на другій позиції у списку мільярдерів Forbes Real-Time.
Перша пʼятірка найбагатших людей за версією Forbes тепер виглядає так:
- засновник Amazon Джефф Безос ($ 185,4 млрд);
- Ілон Маск;
- гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($ 144,3 млрд);
- засновник Microsoft Білл Гейтс ($ 118,8 млрд);
- засновник Facebook Марк Цукерберг ($ 104 млрд).
У рейтингу Bloomberg Billionaires Index Маск на другому місці ще з кінця листопада. Bloomberg його стан оцінює у $157 млрд.
Нагадаємо, що Ілон Маск розкритикував владу Каліфорнії та переїхав до Техасу.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск переїде в Техас, щоб заощадити мільярди на податку на прибуток. У Каліфорнії цей податок найвищий у США, в Техасі податку на рівні штату немає.
У Техасі вже розташовані один із заводів Tesla, один із комплексів SpaceX і штаб-квартира The Boring Company.
Раніше повідомлялося, що Маск розглядає можливість покупки виробника звичайних машин, відзначаючи, що у компанії підприємця достатньо грошей для придбання BMW, Volkswagen або Ford.
Крім того, Tesla відкликає тисячі своїх автомобілів.
До слова, Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу.