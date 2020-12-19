Дві області України потрапили до списку найнебезпечніших місць у світі

Рівень небезпеки в двох областях України оцінюється як «надзвичайний»

Донецька і Луганська області України потрапили до списку найнебезпечніших у світі місць для подорожей, що складається міжнародною організацією International SOS.

На відповідній інтерактивній карті Travel Risk Map ці регіони позначено червоним кольором. Рівень небезпеки в них оцінюється як «надзвичайний».

Це пов'язано з тим, що на частині території двох українських областей із 2014 року тривають бойові дії і гинуть люди через військову агресію Росії.

У регіонах із таким високим рівнем ризику державний контроль, закон і порядок можуть бути мінімальними або повністю відсутніми. Також тут можуть не функціонувати державні служби і транспортне сполучення. А життю і здоров'ю мандрівників у таких місцях можуть загрожувати напади з боку збройних угруповань.

Решта території України на карті Travel Risk Map забарвлена в жовтий колір, що відповідає середньому рівню ризику.

Найнебезпечнішими для подорожей місцями також назвали Сирію, північну частину Іраку, Сектор Гази, Афганістан, деякі регіони Пакистану, Сомалі, Лівію, Ємен, Південний Судан, ЦАР, Малі, схід Конго і північний схід Нігерії.

Найбезпечніше подорожувати в Норвегії, Данії, Фінляндії, Ісландії, а також до Швейцарії, Словенії та Люксембургу.