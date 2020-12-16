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    Українці назвали світового лідера, якому найбільше довіряють

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    Ангелі Меркель українці довіряють найбільше серед закордонних лідерів - Українці назвали світового лідера, якому найбільше довіряють
    Ангелі Меркель українці довіряють найбільше серед закордонних лідерів

    Лідеркою симпатій серед українців стала канцлер Німеччини Ангела Меркель

    60% українців серед світових лідерів найбільше довіряють канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було презентоване Центром «Нова Європа».

    «Ми запитали в українців, кому українці довіряють із закордонних лідерів. Лідеркою симпатій виявилась канцлерка Німеччини Ангела Меркель», ─ сказав перший заступник директора Центру Сергій Солодкий під час презентації опитування.

    Зазначається, що антилідером, чи аутсайдером цього рейтингу прогнозовано став президент РФ Путін. «Йому не довіряють понад 70% українців», ─ додав Солодкий.

    Вказується, що вибірка дослідження становить 2029 респондентів. Опитування проводилося методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання.

    Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%. Опитування проводилося 6 – 19 листопада 2020 року.

    Як повідомлялося, канцлер Німеччини Анґела Меркель вдесяте поспіль очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу, який щороку складає журнал Forbes.

    Теги: соцопитування Ангела Меркель Путін Європа рейтинг українці президент населення Forbes
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