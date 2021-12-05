Французькі депутати підтримали закон про ув'язнення за шкільний булінг

Кривдникам може загрожувати штраф до 45 000 євро та три роки в'язниці, якщо знущання змусить жертву прогулювати школу

У французькому парламенті підтримали законопроєкт, яким пропонують запровадити кримінальну відповідальність за знущання у школі. Кривдники можуть отримати до 3 років ув'язнення або 45 тисяч євро штрафу. Про це пише Le Figaro.

У законопроєкті пропонують визначити знущання в школі як особливе кримінальне правопорушення, за яке можуть нести відповідальність як учні, так і працівники школи.

Так, кривдникам може загрожувати штраф до 45 000 євро та три роки в'язниці, якщо знущання змусить жертву прогулювати школу або роботу на термін до восьми днів.

Але це покарання можуть збільшити до 10 років позбавлення волі та максимального штрафу у 150 000 євро, якщо жертва покінчить життя самогубством або спробує це зробити.

Міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланкер підтримав цей законопроєкт зазначивши, що це буде сигналом суспільству.

Депутат Ерван Баланант, який розробив законопроєкт, заявив, що зміни у законодавстві допоможуть навчати людей щодо булінгу та запобігання йому.

Він зауважив, що «йдеться не про те, щоб відправляти дітей до в’язниці», а про встановлення «системи цінностей суспільства».

Так, законопроєкт передбачає появу нових програм щодо підвищення обізнаності щодо булінгу, збільшення видатків для його профілактики, покращення умови участі дітей у громадських освітніх програмах щодо булінгу тощо.

Наразі законопроєкт схвалили у першому читанні Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції. Тепер його передадуть до Сенату Франції, де його мають розглянути на сесії парламенту у лютому.

Раніше поліція склала адміністративні матеріали за фактом булінгу в одній зі шкіл Обухова, де вчителька била дітей головою об парту.