Проблема булінгу очима підлітка

Поради для жертв шкільного цькування

У кожної людини є право - любити іншого, або не любити, поважати, або не поважати ... Але ні у кого немає права бити людину по обличчю – нехай навіть просто словесно. Булінг (від англ. bully - насильник). Погодьтеся, страшно звучить? Але справа навіть не в звучанні, а в тому, що це явище оточує нас всюди - в кожному навчальному закладі,

Поради для жертв шкільного цькування

У кожної людини є право - любити іншого,

або не любити, поважати, або не поважати ...

Але ні у кого немає права бити людину по обличчю –

нехай навіть просто словесно.

Булінг (від англ. bully - насильник). Погодьтеся, страшно звучить? Але справа навіть не в звучанні, а в тому, що це явище оточує нас всюди - в кожному навчальному закладі, і найстрашніше - те, що воно несе за собою надзвичайно негативні наслідки.

Скільки разів життя підлітків було знівечене через те, що «звичайні учні школи» вирішили запостити в свій профіль соціальної мережі смішний контент про однокласника чи «розібратись» після уроків.

Ось лише кілька зізнань жертв булінгу, які сталі відомі завдяки таємному анкетуванню проведеного у нашій школі.

Імена змінені з міркувань безпеки.

Віка: «Мені постійно здається, що мене обговорюють, що гноблять, сміються, коротше кажучи, у мене самооцінка нижче плінтуса. Через це я досить часто хочу плакати в школі, я намагаюся бути зухвалою, щоб мене не чіпали, але у мене не виходить, це все тисне на нерви».

Анна: «Мій стан піддався сильному депресивному зрушенню. Я могла опинитися під загрозою».

Сергій: «Став більш замкнутим і тепер боюсь виходити з дому».

(збережена авторська стилістика і орфографія)

Страх… Він володіє людьми, він призводить до того, що жертви не наважуються діяти – приховують свої проблеми… Вони бояться бути собою.

От той хлопець, що завжди сідає на задню парту і щось постійно пише… Він міг би видати свій роман, який, можливо, став би світовим бестселером. А та дівчина, яка носить дивну одежу, могла б зробити прорив у світовій моді.

Мабуть, хтось скаже «Це неможливо». Та це не так:

Тейлор Свіфт у шкільні роки була жертвою булінгу, а зараз її музичні альбоми займають перші місця у чартах.

З дитинства майбутня зірка була творчою натурою, і тому її часто не розуміли однокласники. Вони не запрошували її на шкільні вечори, вважали білою вороною і навіть не розмовляли з нею. Тейлор визнається, що саме завдяки злісним однокласникам вона навчилася бути сильною і досягати успіху

Майлі Сайрус – також була жертвою цькування, але зараз вона випустила сім музичних альбомів, які займають перші місця за продажами та скачуваннями. Завжди говорила те, що думає. Саме тому її так ненавиділи однокласники, що навіть заснували клуб «Анти-Дестіні (ім’я при народженні, 1 травня 2008 змінила ім’я на Майлі). А одного разу співачку навіть закрили в туалеті на цілий день. Детально про цю ситуацію дівчина розповіла в свої книзі «Милі попереду». Спробували б її замкнути де-небудь зараз, коли дівчинка виросла і стала світовою зіркою. Майлі активно виступає проти булінгу. Також співачка відкрила свій фонд Happy Hippie який допомагає спільноті ЛГБТ+ (в тому числі й підліткам).

Подібних історій безліч…