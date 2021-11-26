Била дітей головою об парту. Поліція зафіксувала булінг з боку вчительки в Обухові

Про факти булінгу в школі заявили батьки дітей та бабуся учня

Поліція склала адміністративні матеріали за фактом булінгу в одній зі шкіл Обухова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До поліції про неправомірні дії класного керівника повідомила бабуся одного із учнів другого класу разом з іншими батьками.

Батьки не стали замовчувати випадки булінгу в школі Фото: Нацполіція

Правоохоронці провели всебічну перевірку щодо факту можливого булінгу в навчальному закладі.

Наразі поліції відомо про два факти, які мають ознаки булінгу, тож після всебічної перевірки відносно класного керівника складено адміністративний протокол за ч.1 ст.173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як відомо, в Обухові вибухнув скандал: в одній зі шкіл вчителька молодших класів систематично била дітей. Про це повідомляється у сюжеті телеканалу «1+1».

Відомо, що вчителька Обухівського ліцею №4 вдарила одну дитину головою об парту, а потім іншого школяра била по руках. Інцидент стався ще минулого року, але тоді конфлікт зам'яли. Керівництво школи рекомендувало батькам мовчати про це, а шкільний психолог вчила дітей не розповідати про проблеми вдома.

Незабаром стався ще один конфлікт. Постраждав учень другого класу. За словами бабусі дитини, вчителька його так била, що у нього в роті було повно крові. Бабуся спробувала поговорити з горе-вчителькою, але та почала тільки кричати у відповідь. І знову жінку попросили не надавати розголосу про подію.

Загалом постраждав не один учень.