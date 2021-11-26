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    Била дітей головою об парту. Поліція зафіксувала булінг з боку вчительки в Обухові

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    В Обухівській школі діти страждали від побоїв вчительки - Била дітей головою об парту. Поліція зафіксувала булінг з боку вчительки в Обухові
    В Обухівській школі діти страждали від побоїв вчительки
    фото з відкритих джерел

    Про факти булінгу в школі заявили батьки дітей та бабуся учня

    Поліція склала адміністративні матеріали за фактом булінгу в одній зі шкіл Обухова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    До поліції про неправомірні дії класного керівника повідомила бабуся одного із учнів другого класу разом з іншими батьками.

    Батьки не стали замовчувати випадки булінгу в школі Фото: Нацполіція
    Батьки не стали замовчувати випадки булінгу в школі Фото: Нацполіція

    Правоохоронці провели всебічну перевірку щодо факту можливого булінгу в навчальному закладі.

    Наразі поліції відомо про два факти, які мають ознаки булінгу, тож після всебічної перевірки відносно класного керівника складено адміністративний протокол за ч.1 ст.173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Як відомо, в Обухові вибухнув скандал: в одній зі шкіл вчителька молодших класів систематично била дітей. Про це повідомляється у сюжеті телеканалу «1+1».

    Відомо, що вчителька Обухівського ліцею №4 вдарила одну дитину головою об парту, а потім іншого школяра била по руках. Інцидент стався ще минулого року, але тоді конфлікт зам'яли. Керівництво школи рекомендувало батькам мовчати про це, а шкільний психолог вчила дітей не розповідати про проблеми вдома.

    Незабаром стався ще один конфлікт. Постраждав учень другого класу. За словами бабусі дитини, вчителька його так била, що у нього в роті було повно крові. Бабуся спробувала поговорити з горе-вчителькою, але та почала тільки кричати у відповідь. І знову жінку попросили не надавати розголосу про подію.

    Загалом постраждав не один учень.

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    Теги: Національна поліція України школа Київщина скандал булінг батьки вчитель учні
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    Била дітей головою об парту. Поліція зафіксувала булінг з боку вчительки в Обухові