Била дітей головою об парту. Поліція зафіксувала булінг з боку вчительки в Обухові
Про факти булінгу в школі заявили батьки дітей та бабуся учня
Поліція склала адміністративні матеріали за фактом булінгу в одній зі шкіл Обухова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
До поліції про неправомірні дії класного керівника повідомила бабуся одного із учнів другого класу разом з іншими батьками.
Правоохоронці провели всебічну перевірку щодо факту можливого булінгу в навчальному закладі.
Наразі поліції відомо про два факти, які мають ознаки булінгу, тож після всебічної перевірки відносно класного керівника складено адміністративний протокол за ч.1 ст.173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як відомо, в Обухові вибухнув скандал: в одній зі шкіл вчителька молодших класів систематично била дітей. Про це повідомляється у сюжеті телеканалу «1+1».
Відомо, що вчителька Обухівського ліцею №4 вдарила одну дитину головою об парту, а потім іншого школяра била по руках. Інцидент стався ще минулого року, але тоді конфлікт зам'яли. Керівництво школи рекомендувало батькам мовчати про це, а шкільний психолог вчила дітей не розповідати про проблеми вдома.
Незабаром стався ще один конфлікт. Постраждав учень другого класу. За словами бабусі дитини, вчителька його так била, що у нього в роті було повно крові. Бабуся спробувала поговорити з горе-вчителькою, але та почала тільки кричати у відповідь. І знову жінку попросили не надавати розголосу про подію.
Загалом постраждав не один учень.
- Stop-булінг. Три проблеми батьків, які впливають на дитячу агресію
- Булінг – тиша, яку ми маємо почути
- Я сьогодні в школу не піду! Про новомоднє слово «булінг» і його значення
- Психологічне та фізичне насильство у школі. Хто має відповідати за законом
- Безпечний простір для вашої дитини. Як протидіяти шкільному булінгу
- Мова знущання: як відрізнити булінг від стьобу?
- Жертва у дитячому колективі. Як навчити школяра протидіяти булінгу
- Сповідь бембі, або Булінг — це нормально
- Безпечна школа. Маски булінгу
- Як виявити жертву цькування у школі. Алгоритм для батьків
- Проблема булінгу очима підлітка