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    У світі

    Французькі лікарі розповіли, як уникнути поширення Covid-19 у транспорті

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    <p>У громадському транспорті краще не розмовляти з пасажирами і не телефонувати</p> - Французькі лікарі розповіли, як уникнути поширення Covid-19 у транспорті

    У громадському транспорті краще не розмовляти з пасажирами і не телефонувати

    Медики визначили, у як громадському транспорті знизити ризик передачі коронавірусу між пасажирами

    Французькі лікарі вважають, що у громадському транспорті краще не розмовляти з пасажирами і не телефонувати, адже так коронавірус буде поширюватися менше.

    Про це повідомляє Reuters.

    Так, у французькій національній медичній академії зазначають, що у разі дотримання таких заходів у громадському транспорті буде знижений ризик передачі коронавірусу між пасажирами. У той же час, вони підкреслили, що це тільки рекомендація.

    Наголошується, що Французька національна медична академія не є урядовим органом і лише виконує консультаційні функції. Часто рекомендації цього органу йдуть врозріз з розпорядженнями уряду.

    До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

    Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.

    Теги: громадський транспорт медицина Франція лікар коронавірус
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