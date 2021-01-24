Французькі лікарі розповіли, як уникнути поширення Covid-19 у транспорті

У громадському транспорті краще не розмовляти з пасажирами і не телефонувати

Медики визначили, у як громадському транспорті знизити ризик передачі коронавірусу між пасажирами

Французькі лікарі вважають, що у громадському транспорті краще не розмовляти з пасажирами і не телефонувати, адже так коронавірус буде поширюватися менше.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у французькій національній медичній академії зазначають, що у разі дотримання таких заходів у громадському транспорті буде знижений ризик передачі коронавірусу між пасажирами. У той же час, вони підкреслили, що це тільки рекомендація.

Наголошується, що Французька національна медична академія не є урядовим органом і лише виконує консультаційні функції. Часто рекомендації цього органу йдуть врозріз з розпорядженнями уряду.

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