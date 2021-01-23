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    Італія сповільнює вакцинацію через перебої з постачанням препаратів

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><em><span lang="uk-UA"><span style="font-style: normal;">В країні вже вимушено знизили показники вакцинації на дві третини<br /></span></span></em></p> - Італія сповільнює вакцинацію через перебої з постачанням препаратів

    В країні вже вимушено знизили показники вакцинації на дві третини

    Фото з відкритих джерел

    Pfizer не встигає надати належну кількість вакцин

    Через затримки у постачанні препаратів уряд Італії може змінити план вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляє «РБК-Україна».

    В країні вже вимушено знизили показники вакцинації на 2/3 через затримки поставок від виробника вакцини Pfizer. Ще не почавши постачання, попереджає про затримки і британський виробник Astrazeneca, який ще не був схвалений для використання в Європейському союзі.

    В уряді Італії очікують подальшого зниження вакцинації на наступному тижні, але чекають виходу на початкові показники з лютого. Два тижні тому в країні прищеплювали до 90 тисяч осіб за добу, а зараз вдається 20-25 тисяч.

    Відомо, що Astrazeneca попередила вже Євросоюз, що зможе поставляти спочатку на 60% менше доз вакцини через складнощі у виробництві препарату. Видати дозвіл на використання британської вакцини в ЄС можуть 29 січня.

    На сьогодні в Італії вкололи 1,3 мільйона доз вакцини від коронавірусу, що становить 70% від кількості препарату, які є в країні. Майже 40,3 тисяч осіб вже отримали другу дозу. За темпами вакцинації Італія йде на другому місці у ЄС після Німеччини.

    Раніше повідомлялось про те, що від Covid-19 в Італії вже померло понад 80 тисяч осіб.

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    Теги: ЄС Італія вакцинація коронавірус
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