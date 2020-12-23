Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу

На думку Євгена Комаровського, в паніці навколо нового штаму коронавірусу «хтось там нагорі дуже зацікавлений»

Лікар зазначив, що з початку пандемії коронавірус зазнав уже сотень мутацій

Відомий лікар Євген Комаровський запевняє, що мутована форма коронавірусу, виявлена в ряді країн, зокрема в Британії, не впливає на ефективність Covid-вакцини. Також він назвав спосіб захисту від нового штаму.

Про це йдеться у відео, опублікованому на YouTube-каналі Комаровського.

За словами лікаря, для захисту досить дотримуватися вже наявних приписів. Він зазначив, що сама інформація про те, що новий штам на 70% заразнішій відомих раніше коронавірусів, потребує підтвердження.

«Що треба зробити, щоб зменшити ймовірність вдихнути велику кількість вірусів: використовувати маски, триматися подалі від людей, не перебувати в приміщеннях, де багато народу і мало кисню, тобто де немає вентиляції повітря», – сказав Комаровський.

«Головне питання: чи вплине мутація на ефективність вакцини? Ні, не вплине», – підкреслив він.

Крім того, додав лікар, з початку пандемії коронавірус зазнав уже сотень мутацій. Як зазначив Комаровський, в Україні останнім часом ситуація з епідемією Covid-19 заспокоїлася, оскільки знизився приріст, стабілізувалося число госпіталізацій і з'явилася надія на отримання вакцини.

У зв'язку із цим він вважає, що в паніці навколо нового штаму коронавірусу «хтось там нагорі, не знаю, наскільки високо, дуже зацікавлений».

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

Згодом МОЗ України оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.