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    Здоров'я

    Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу

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    <p>На думку Євгена Комаровського, в паніці навколо нового штаму коронавірусу &laquo;хтось там нагорі дуже зацікавлений&raquo;</p> - Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу

    На думку Євгена Комаровського, в паніці навколо нового штаму коронавірусу «хтось там нагорі дуже зацікавлений»

    Скріншот з відео

    Лікар зазначив, що з початку пандемії коронавірус зазнав уже сотень мутацій

    Відомий лікар Євген Комаровський запевняє, що мутована форма коронавірусу, виявлена в ряді країн, зокрема в Британії, не впливає на ефективність Covid-вакцини. Також він назвав спосіб захисту від нового штаму.

    Про це йдеться у відео, опублікованому на YouTube-каналі Комаровського.

    За словами лікаря, для захисту досить дотримуватися вже наявних приписів. Він зазначив, що сама інформація про те, що новий штам на 70% заразнішій відомих раніше коронавірусів, потребує підтвердження.

    «Що треба зробити, щоб зменшити ймовірність вдихнути велику кількість вірусів: використовувати маски, триматися подалі від людей, не перебувати в приміщеннях, де багато народу і мало кисню, тобто де немає вентиляції повітря», – сказав Комаровський.

    «Головне питання: чи вплине мутація на ефективність вакцини? Ні, не вплине», – підкреслив він.

    Крім того, додав лікар, з початку пандемії коронавірус зазнав уже сотень мутацій. Як зазначив Комаровський, в Україні останнім часом ситуація з епідемією Covid-19 заспокоїлася, оскільки знизився приріст, стабілізувалося число госпіталізацій і з'явилася надія на отримання вакцини.

    У зв'язку із цим він вважає, що в паніці навколо нового штаму коронавірусу «хтось там нагорі, не знаю, наскільки високо, дуже зацікавлений».

    Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

    Згодом МОЗ України оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

    Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

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    Теги: здоров'я лікар щеплення вакцинація коронавірус
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