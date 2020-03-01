Франція проведе непопулярну пенсійну реформу без голосування в парламенті



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Реформа викликала хвилю вуличних протестів та страйків, у тому числі і в державному секторі Фото Le Figaro

Таке рішення викликало бурхливе невдоволення лівої опозиції, яка заявила, що подасть позов проти уряду

Уряд Франції заявив, що буде просувати непопулярну пенсійну реформу президента Еммануеля Макрона без голосування в парламенті після того, як опозиція внесла понад 40 000 поправок до законопроекту. Про це повідомляє Euronews.

Прем’єр-міністр Едуар Філіп назвав це пасткою для блокування документа і заявив, що вдасться до 49.3 статті конституції Франції від 1958 року, яка дозволяє уникнути цього.

«Отримавши 29 лютого дозвіл Ради міністрів, я вирішив покласти на уряд відповідальність за проведення законопроекту, що встановлює єдину універсальну пенсійну систему. Але не для того, щоб покласти край будь-яких дебатів, а щоб покласти кінець цього етапу дебатів», – сказав Філіп.

Реформа, покликана стати найбільшим переглядом французької пенсійної системи з часів Другої світової війни, викликала хвилю вуличних протестів та страйків, у тому числі і в державному секторі. Поступка влади, яка виключила з проекту реформи пункт про підвищення пенсійного віку, протестуючих не задовольнила.

Заява Філіпа застала законодавців зненацька і викликала бурхливе невдоволення лівої опозиції, яка заявила, що подасть позов проти уряду.

Нагадаємо, наприкінці січня уряд Франції схвалив суперечливий проект пенсійної реформи, незважаючи на протести, які проходили по всій країні.

При цьому на тлі масових протестів уряд вирішив тимчасово відмовитися від підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

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