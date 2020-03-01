Франція проведе непопулярну пенсійну реформу без голосування в парламенті
Таке рішення викликало бурхливе невдоволення лівої опозиції, яка заявила, що подасть позов проти уряду
Уряд Франції заявив, що буде просувати непопулярну пенсійну реформу президента Еммануеля Макрона без голосування в парламенті після того, як опозиція внесла понад 40 000 поправок до законопроекту. Про це повідомляє Euronews.
Прем’єр-міністр Едуар Філіп назвав це пасткою для блокування документа і заявив, що вдасться до 49.3 статті конституції Франції від 1958 року, яка дозволяє уникнути цього.
«Отримавши 29 лютого дозвіл Ради міністрів, я вирішив покласти на уряд відповідальність за проведення законопроекту, що встановлює єдину універсальну пенсійну систему. Але не для того, щоб покласти край будь-яких дебатів, а щоб покласти кінець цього етапу дебатів», – сказав Філіп.
Реформа, покликана стати найбільшим переглядом французької пенсійної системи з часів Другої світової війни, викликала хвилю вуличних протестів та страйків, у тому числі і в державному секторі. Поступка влади, яка виключила з проекту реформи пункт про підвищення пенсійного віку, протестуючих не задовольнила.
Заява Філіпа застала законодавців зненацька і викликала бурхливе невдоволення лівої опозиції, яка заявила, що подасть позов проти уряду.