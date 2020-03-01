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    У храмах Франції змінили обряд причастя через коронавірус

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    У храмах Франції змінили обряд причастя через коронавірус

    Парафіяни тимчасово не будуть брати причастя з посудини з вином

    У Франції архієпископ Паризький Мішель Опет наказав священнослужителям вжити низку заходів, які дозволять зменшити ризик зараження коронавірусом віруючих у католицьких храмах Парижа.

    Про це повідомляє Le Figaro.

    «Архієпископ Паризький Мішель Опет направив термінове послання священикам і дияконам столиці. Він попросив їх вжити кілька заходів сьогодні, щоб запобігти поширенню коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

    Зокрема, йдеться про запровадження певних змін до традиційного обряду причастя. А саме, відтепер священники не повинні самостійно своїми руками класти в рот парафіянам хлібну облатку-гостію, що символізує Христове літо.

    Натоміть люди повинні брати гостію з рук священника та самостійно причащатися нею. Крім цього, парафіяни тимчасово не будуть брати причастя з посудини з вином, що символізує Кров Господа. Замість цього служка буде вмочати облатку в вино, після чого причастя буде подаватися віруючим.

    За словами архієпископа, під час церковної служби не рекомендовано обмінюватися рукостисканнями в знак умиротворення, як це прийнято у католиків.

    Крім того, віруючим тимчасово не дозволяється хреститися при вході до храму пальцями, змоченими у святій воді, адже архієпископ наказав осушити всі кроптельниці.

    У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

    Всього в світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися більш 85,1 тисячі осіб, більшість з них знаходяться в Китаї. Близько 2,9 тисячі хворих померли, 39,7 тисяч - вилікувалися.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

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