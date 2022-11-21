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Російські пропагандисти сфальсифікували біографію Суровікіна: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Російські пропагандисти сфальсифікували біографію Суровікіна: подробиці
Суровікін став командувачем окупаційних військ в Україні на початку жовтня
фото з відкритих джерел

Фейк про «батька генерала Суровікіна» викрив правнук льотчика-героя

Російський пропагандист Олександр Сладков придумав командувачу військ окупантів в Україні Сергію Суровікіну героїчного батька-льотчика, який нібито збивав американські літаки під час Корейської війни.

Сладков поширив фейк, нібито батько Суровікіна – льотчик Володимир Суровікін, який під час Корейської війни збив три американські літаки і загинув, відводячи свій винищувач від житлових будинків. Фейковий фрагмент біографії Сергія Суровікіна навіть з'явився у статті про нього в російській Вікіпедії.

Викрив фейк правнук льотчика Володимир Мазич, який заявив, що його прадід не має відношення до командувача російського вторгнення в Україні генерала Суровікіна.

Йдеться про полковника Володимира Суровікіна – учасника Другої світової війни та війни в Кореї. Він загинув у квітні 1966 року внаслідок краху пілотованого ним винищувача. Коли літак відключив двигун, Суровікін нібито відвів його від житлових будинків, але сам не встиг катапультуватися. Льотчика посмертно нагородили Орденом Леніна. В Уссурійську на його честь встановили меморіальну дошку.

Сладков, посилаючись на якогось свого «друга», заявив, що Сергій Суровікін нібито народився у вдови військового льотчика через п'ять із половиною місяців після загибелі «батька» – 11 жовтня 1966 року. Російський генерал справді народився цього дня, а його по батькові – Володимирович.

Після публікації Сладкова прокремлівські ЗМІ опублікували замітки про родинний зв'язок російського генерала та льотчика. Сам Сергій Суровікін ніяк не коментував цю інформацію.

Володимир Мазич стверджує, що його прадід не мав синів, тільки дочка – його бабуся.

«Проблема в тому, що ми [у сім'ї] не знаємо, хто такий Сергій Суровікін. Можливо, на Далекому Сході щось наплутали. Ми маємо надію, що це помилка», – заявив правнук льотчика.

Зазначимо, що Мазич виступає проти вторгнення в Україну та попросив у своїх соцмережах не робити свого прадіда учасником нинішньої війни.

Нагадаємо, раніше соратники російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в ув'язненні, заявили, що компанія дружини командувача окупаційних військ в Україні генерала Сергія Суровікіна отримує багатомільйонні платежі від компанії, пов'язаної з бізнесменом Геннадієм Тимченком. В опублікованому розслідуванні Фонду боротьби з корупцією стверджується, що ця компанія видобуває у Сирії фосфати. Суровікін був командувачем російських військ у Сирії. Соратники Навального роблять висновок, що він збагатився, захищаючи бізнес-інтереси Тимченка.

Зазначимо, з останньої офіційної декларації Суровікіних випливає, що з 2017 по 2019 генерал заробив сумарно 30,9 млн рублів, а його дружина – 19,7 млн. Після 2019 міноборони РФ засекретило відомості про доходи керівництва армії.

Також раніше російські ЗМІ повідомили, що командувач військами загарбників в Україні, генерал армії Сергій Суровікін володіє чималою кількістю розкішної нерухомості. Земельні ділянки, кілька квартир площею до 516 кв. м, заміські будинки (до 685,5 кв. м).

Міноборони РФ 8 жовтня призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ РФ в Україні. У 2019 році він був командувачем угрупуванням військ Збройних сил Росії в Сирії. 

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Теги: росія пропаганда війна

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