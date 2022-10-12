Затримання «українських агентів»: як російська пропаганда осоромилася із відео

Центру стратегічних комунікацій наголошує, що пропаганда Росії створює фейки по «агентів СБУ» для нагнітання антиукраїнської істерії у суспільстві

Аналітики Центру стратегічних комунікацій звернули увагу на нестиковки у сьогоднішніх відео російських спецслужб про затримання «агентів СБУ».

Як відомо, 12 жовтня ФСБ відзвітувала про запобігання двох диверсій. Їх нібито мали скоїти «українські агенти», що в’їхали до Росії через Естонію. Одного нібито затримали в Брянській області, вилучивши саморобний вибуховий пристрій. Другого – у Підмосков’ї з двома ПЗРК «Ігла».

Аналітики Центру звертають увагу, що на мікроавтобусі одного з затриманих українські номери.

«Глядачі мають повірити, що український диверсант їздив по Московській області в автомобілі, нашпигованому зброєю, на українських номерах, адже інших номерів прикриття у СБУ бути не може», – зазначається у публікації.

Щоб затримання виглядало динамічніше, його знімали одночасно з декількох ракурсів. Очевидно, кіношникам довелося зробити декілька дублів:

на цьому кадрі видно, що після зупинки обох мікроавтобусів, між ними зберігається відстань;

але після затримання «диверсанта» цієї відстані вже немає.

Також ФСБ похвалилася «розкриттям» справи про диверсію на Кримському мосту. Як один з доказів росіяни пред’явили рентгенівський знімок вантажівки, яку нібито було заміновано. Але, як зауважують у Центрі стратегічних комунікацій, у вантажівки не вистачає однієї задньої осі.

Та й диск запаски, на відміну від решти коліс, чомусь просвічується наскрізь. Так, нібито до днища просто приклеїли пусту шину.

«Усі ці гучні «розкриття» та «затримання» спрямовані на підтримання високого градуса антиукраїнської істерії в Росії та закріплення за українцями образу ворога та терориста. Але проколи видають недолугість російських фейкоробів», – наголошують аналітики.

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, Федеральна служба безпеки РФ повідомила, що їй начебто вдалося попередити «диверсійні акції у столичному регіоні», які готувалися спецслужбами України. Російська спецслужба показала відео затримання.

Також ФСБ заявила, що прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і звинуватила у цьому Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. Під час розслідування вже буцімто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ. Усього ж причетних нібито 12.

У ГУР Міноборони заяви ФСБ назвали маячнею.