ФСБ просить у влади ще більше коштів на поховання росіян

Витрати на похорон у РФ не потрапили до переліку соціальних виплат, які щороку індексуються

Зростання цін у Росії різко прискорилося через західні санкції, втечу бізнесу, паніку покупців і перебої з поставками

ФСБ на 50-й день вторгнення Росії в Україну попросила уряд збільшити на 17% асигнування на поховання та надгробки для російських військових. Як передає BBC, спецслужба росіян підготувала для уряду проєкт рішення. У ньому йдеться, що компенсація витрат на поховання одного загиблого на військовій службі зросте на 7 800 – 11 000 рублів до 56 400 – 74 200 рублів залежно від його статусу та місця поховання.

ФСБ пояснює прохання виділити додаткові похоронні гроші тим, що ці витрати не потрапили до переліку соціальних виплат, які щороку індексуються.

З початком війни зростання цін у Росії різко прискорилося через західні санкції, втечу бізнесу, паніку покупців і перебої з поставками. У річному виразі у березні інфляція майже досягла 17% – саме на стільки ФСБ і просить збільшити асигнування.

Як відомо, відступаючи, російська армія залишає тіла загиблих військовослужбовців на полі бою. У тих випадках, коли тіла ліквідованих російських військовослужбовців все-таки доставляють додому у РФ, про це стає публічно відомо із запізненням від двох-трьох тижнів після смерті. Часто поховати загиблих вдається лише через місяць.

Були також повідомлення про неофіційні «нормативи» доставки в російські регіони тіл загиблих, щоб їх не було занадто багато відразу і це не викликало соціальної напруги.

За даними Генштабу України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 квітня орієнтовно становлять 20 тисяч осіб.