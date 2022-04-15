Майже тисяча танків. Генштаб оновив втрати окупантів

Втрати особового складу Росії зросли до 20 тисяч

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати Росії в ході бойових дій після повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією українського командування, російська армія втратила приблизно 20 тис. людей особового складу. Дані щодо втрат російської техніки такі: особового складу ‒ 20000 осіб,

танків ‒ 756 од,

бойових броньованих машин ‒ 1976 од,

артилерійських систем – 366 од,

РСЗВ ‒ 122 од,

засоби ППО ‒ 66 од,

літаків – 163 од,

гелікоптерів – 144 од,

автомобільної техніки ‒ 1443 од,

кораблі /катери ‒ 8 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 135,

Спеціальна техніка ‒ 25,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України. На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.

Читайте також: