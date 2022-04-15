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    Майже тисяча танків. Генштаб оновив втрати окупантів

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    Майже тисяча танків. Генштаб оновив втрати окупантів
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    Втрати особового складу Росії зросли до 20 тисяч

    Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати Росії в ході бойових дій після повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією українського командування, російська армія втратила приблизно 20 тис. людей особового складу.

    Дані щодо втрат російської техніки такі:

    • особового складу ‒ 20000 осіб,
    • танків ‒ 756 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1976 од,
    • артилерійських систем – 366 од,
    • РСЗВ ‒ 122 од,
    • засоби ППО ‒ 66 од,
    • літаків – 163 од,
    • гелікоптерів – 144 од,
    • автомобільної техніки ‒ 1443 од,
    • кораблі /катери ‒ 8 од,
    • цистерн з ПММ ‒ 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 135,
    • Спеціальна техніка ‒ 25,
    • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

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    Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України. На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

    На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Майже тисяча танків. Генштаб оновив втрати окупантів