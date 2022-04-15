Майже тисяча танків. Генштаб оновив втрати окупантів

Майже тисяча танків. Генштаб оновив втрати окупантівграфіка
Втрати особового складу Росії зросли до 20 тисяч
Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати Росії в ході бойових дій після повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією українського командування, російська армія втратила приблизно 20 тис. людей особового складу.
Дані щодо втрат російської техніки такі:
- особового складу ‒ 20000 осіб,
- танків ‒ 756 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1976 од,
- артилерійських систем – 366 од,
- РСЗВ ‒ 122 од,
- засоби ППО ‒ 66 од,
- літаків – 163 од,
- гелікоптерів – 144 од,
- автомобільної техніки ‒ 1443 од,
- кораблі /катери ‒ 8 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 135,
- Спеціальна техніка ‒ 25,
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України. На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.
На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.