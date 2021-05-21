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    Ув’язнений у Росії українець Вигівський планує оголосити голодування

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    Ув’язнений у Росії українець Вигівський планує оголосити голодування

    Валентина Вигівського постійно тримають у тюремному карцері, так званому «штрафному ізоляторі»

    Ув’язнений у Росії українець Валентин Вигівській планує оголосити голодування з червня через постійні порушення умов утримання в колонії суворого режиму, повідомив його батько Петро Вигівський у коментарі «Суспільному».

    За його словами, Валентина Вигівського постійно тримають у тюремному карцері, так званому «штрафному ізоляторі».

    «Він поставив дедлайн, якщо нічого не зміниться в його умовах утримання, а це постійний штрафний ізолятор, з початку червня оголосить голодування», – розповів Петро Вигівський.

    Він додав, що попри дану українському консулу обіцянку, з рахунку Валентина вже два місяці поспіль знімають 1500 російських рублів, переведених родиною.

    «Від Валентина прийшов лист, в якому він написав, що знову знімають з його картки ті кошти, які ми йому висилаємо на продукти та засоби особистої гігієни. Хоча начальник колонії обіцяв українському консулу під час останніх відвідин, що кошти не будуть забирати», – зазначив Петро Вигівський.

    Вночі 18 вересня 2014 року на вокзалі Сімферополя активісти так званої «кримської самооборони» викрали киянина Валентина Вигівського. Російська ФСБ згодом заявила про вдало проведену спецоперацію щодо підозрюваного у «шпигунстві». Вигівського перевезли до Москви і майже 9 місяців не допускали до нього українського консула.

    Теги: Росія ФСБ продукти активісти голодування час
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    Ув’язнений у Росії українець Вигівський планує оголосити голодування