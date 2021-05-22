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    Події в Україні

    Адвокатам вже 10 днів не віддають тіло убитого в Криму Набі Рахімова

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    Російські силовики вбили людину під час обшуків у Криму - Адвокатам вже 10 днів не віддають тіло убитого в Криму Набі Рахімова
    Російські силовики вбили людину під час обшуків у Криму
    Фото: Кримська солідарність

    Для мусульман вкрай важливо в найкоротші терміни поховати померлого, а його тіло не віддають вже 10 днів

    Головне управління Слідкома Росії в Криму понад тиждень не відповідає на клопотання адвоката Сіяра Панича стосовно видачі тіла убитого силовиками під час обшуку Набі Рахімова та участі його дружини Сохіби Бурханової разом із захисником у кримінальній справі. Про це повідомляє «Кримська солідарність».

    Зазначається, що захисник звернувся зі скаргою до Київського районного суду, тимчасово підконтрольного Росії. У скарзі він просить забезпечити у всіх слідчих і процесуальних діях участь свідка і дружини убитого – Сохіби Бурханової, яка зараз знаходиться в центрі тимчасового утримання в Краснодарському краї Росії, а також визнати дії керівника Слідчого комітету незаконними.

    12 травня адвокат Сіяр Панич звернувся до керівника Головного управління СК Росії в Криму Володимира Терентьєва з проханням видати тіло Набі Рахімова, якого 11 травня застрелили співробітники спецслужб під час затримання.

    Публічних коментарів російських слідчих з приводу звернення адвоката немає.

    Захисник Едем Семедляєв пояснює, що для мусульман вкрай важливо в найкоротші терміни поховати померлого, а його тіло не віддають вже 10 днів.

    За його даними, слідчий повідомив, що зараз проводиться низка експертиз над покійним, але з практики адвокат знає, що зазвичай потрібно не більше двох днів, щоб розкрити тіло, взяти зразки, провести фотографування.

    Як повідомлялося, 11 травня в мікрорайоні «Дубки» під Сімферополем під час слідчих дій силовики розстріляли громадянина Узбекистану Набі Рахімова, стверджуючи, що він чинив опір співробітникам правоохоронних органів. Цього ж дня ФСБ забрала на допит до Слідчого комітету його дружину й сина, а також подружжя Гафарових, у домоволодінні яких був убитий Рахімов.

    Теги: Крим кримські татари ФСБ смерть адвокат допит
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    Адвокатам вже 10 днів не віддають тіло убитого в Криму Набі Рахімова