Адвокатам вже 10 днів не віддають тіло убитого в Криму Набі Рахімова

Для мусульман вкрай важливо в найкоротші терміни поховати померлого, а його тіло не віддають вже 10 днів

Головне управління Слідкома Росії в Криму понад тиждень не відповідає на клопотання адвоката Сіяра Панича стосовно видачі тіла убитого силовиками під час обшуку Набі Рахімова та участі його дружини Сохіби Бурханової разом із захисником у кримінальній справі. Про це повідомляє «Кримська солідарність».

Зазначається, що захисник звернувся зі скаргою до Київського районного суду, тимчасово підконтрольного Росії. У скарзі він просить забезпечити у всіх слідчих і процесуальних діях участь свідка і дружини убитого – Сохіби Бурханової, яка зараз знаходиться в центрі тимчасового утримання в Краснодарському краї Росії, а також визнати дії керівника Слідчого комітету незаконними.

12 травня адвокат Сіяр Панич звернувся до керівника Головного управління СК Росії в Криму Володимира Терентьєва з проханням видати тіло Набі Рахімова, якого 11 травня застрелили співробітники спецслужб під час затримання.

Публічних коментарів російських слідчих з приводу звернення адвоката немає.

Захисник Едем Семедляєв пояснює, що для мусульман вкрай важливо в найкоротші терміни поховати померлого, а його тіло не віддають вже 10 днів.

За його даними, слідчий повідомив, що зараз проводиться низка експертиз над покійним, але з практики адвокат знає, що зазвичай потрібно не більше двох днів, щоб розкрити тіло, взяти зразки, провести фотографування.

Як повідомлялося, 11 травня в мікрорайоні «Дубки» під Сімферополем під час слідчих дій силовики розстріляли громадянина Узбекистану Набі Рахімова, стверджуючи, що він чинив опір співробітникам правоохоронних органів. Цього ж дня ФСБ забрала на допит до Слідчого комітету його дружину й сина, а також подружжя Гафарових, у домоволодінні яких був убитий Рахімов.