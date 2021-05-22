Окупаційний «суд» у Криму увʼязнив українського студента

Рік увʼязнення окупаційна влада дала за створення групи в соцмережі

Російський суд в тимчасово окупованій Євпаторії засудив до року увʼязнення за «створення екстремістської спільноти» студента одного з українських вишів. Як повідомляють «Крим.Реалії», звинувачений створив у соцмережах групу про повернення окупованого Криму під контроль України.

Вирок отримав громадянин України, який є студентом геолого-географічного факультету одного з українських вишів.

За даними «слідства», у 2018 році він створив у соціальній мережі групу, де розробив статут, структуру та символіку «екстремістської спільноти з метою повернення Республіки Крим та м. Севастополя під юрисдикцію України».

Його також звинуватили у вербуванні членів спільноти з-поміж жителів окупованого Криму та нібито закликах до вчинення протиправних дій.

Як зазначає пресслужба підконтрольного РФ суду, студента затримали працівники ФСБ у 2020 році, коли той відвідував півострів.

Там заявляють, що він «розкаявся у скоєному», бо «підпав під уплив групи українських студентів із радикально-націоналістичними переконаннями, а також пропаганди українських ЗМІ».

Студента засудили до року ув'язнення у виправній колонії загального режиму із забороною адмініструвати сайти та спільноти у соцмережах. У «суді» заявили, що такий вирок ухвалили, враховуючи низку пом'якшувальних обставин, зокрема стан здоров'я обвинуваченого.

Повідомлення про рішення «суду» опублікували 21 травня, однак там само зазначили, що наразі вирок не набув чинності. У заяві також не було вказано імені обвинуваченого студента та, як , немає коментарів його захисту.

Раніше стало відомо, що в окупованому Криму затриманому журналісту «Радіо Свобода» Владиславу Єсипенку додали ще одну статтю обвинувачення, його звинуватили в незаконному перевезенні зброї.