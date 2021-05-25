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    Думки вголос

    ФСБ стала бомбою сповільненої дії для путінського режиму

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ФСБ стала бомбою сповільненої дії для путінського режиму

    Чим більше чекісти тиснуть всіх інших, тим сильнішим стає внутрішньоелітний розкол

    Мовою оригіналу

    Главная интрига

    Нерв нынешней политической ситуации в стране – скрытое противостояние «опричнины» (силовиков и близких к ним ним чиновников и бизнесменов) и земщины (несиловой части правящей верхушки и бизнес-олигархата). Пример: Сечин и Евтушенков, Сечин и Лукойл.

    Российская власть давно превратилась в конгломерат разного рода преступных группировок - силовых, олигархических, уголовных, чиновничьих: «кооператив Озеро», питерские чекисты, ельцинская «семья», солнцевские, подольские и т.д. В последние годы хрупкое равновесие между ними нарушено. Причина этого - резкое усиление влияния ФСБ и связанных с ней чиновников и бизнесменов.

    Чекисты обложили данью бизнес: от олигархов до региональных «середнячков», захватывают всё новые компании и финансовые потоки. А неудобных просто сажают. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Сажают мэров и губернаторов, сенаторов и олигархов. За последние пять лет было осуждено десять губернаторов. Около 15% российских мэров стали объектами уголовного преследования. Сажают и близких к власти предпринимателей, еще недавно казавшихся неприкасаемыми, типа Бориса Шпигеля или моего земляка из Нижнего Дмитрия Аржанова. Выборочное правосудие применяется для передела рынка в интересах силовиков.

    Парадоксально, но ФСБ, призванная охранять режим, стала настоящей бомбой замедленного действия под ним. Чем больше чекисты давят всех остальных, тем сильнее внутриэлитный раскол, взрывоопасней ситуация. Если позиции «опричнины» ослабнут (например, не станет Путина), «земские» набросятся на них, как в своё время на Берию и его людей. Любые нынешние политические события можно воспринимать в контексте этой неизбежной схватки.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ФСБ Путін путінський режим
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    ФСБ стала бомбою сповільненої дії для путінського режиму