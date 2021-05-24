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    Росіянину з «Правого сектора» Зеленський надав громадянство України

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    Артем Скоропадський похвалився українським громадянством - Росіянину з «Правого сектора» Зеленський надав громадянство України
    Артем Скоропадський похвалився українським громадянством
    Фото: Фейсбук Артема Скоропадського

    Скоропадський вже багато років живе і працює в Україні

    Спікер «Правого сектора» Артем Скоропадський похвалився, що отримає українське громадянство. Про це він написав у Facebook.

    «Президент підписав указ про надання мені громадянства України. Слава Україні!», – написав він.

    Минулого року повідомлялося, що Скоропадського розшукує ФСБ як громадянина РФ, який підтримав Україну у війні з Москвою.

    Артем Скоропадський народився в Москві, і жив в Криму з 1993 року, а з першого дня існування «Правого сектору» є речником цієї організації.

    Нещодавно організація проводила акції на підтримку ув'язненого тоді одеського активіста та блогера Сергія Стерненка. Зокрема активісти протестували у селищі Конча-Заспа під Києвом, де знаходиться державна резиденція президента Володимира Зеленського.

    Теги: ФСБ Правий сектор паспорт документи активісти Володимир Зеленський президент громадянство указ
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    Росіянину з «Правого сектора» Зеленський надав громадянство України