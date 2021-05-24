Росіянину з «Правого сектора» Зеленський надав громадянство України

Скоропадський вже багато років живе і працює в Україні

Спікер «Правого сектора» Артем Скоропадський похвалився, що отримає українське громадянство. Про це він написав у Facebook.

«Президент підписав указ про надання мені громадянства України. Слава Україні!», – написав він.

Минулого року повідомлялося, що Скоропадського розшукує ФСБ як громадянина РФ, який підтримав Україну у війні з Москвою.

Артем Скоропадський народився в Москві, і жив в Криму з 1993 року, а з першого дня існування «Правого сектору» є речником цієї організації.

Нещодавно організація проводила акції на підтримку ув'язненого тоді одеського активіста та блогера Сергія Стерненка. Зокрема активісти протестували у селищі Конча-Заспа під Києвом, де знаходиться державна резиденція президента Володимира Зеленського.