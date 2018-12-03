ФСБешники чинять тиск на українських військових в «Лефортово», – адвокат



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Військових намагаються дезорієнтувати, вони повністю відрізані від зовнішнього світу

На думку адвоката, ФСБ буде робити все, аби отримати від українських військових свідчення

На захоплених ФСБ українських військовослужбовців, які в даний час знаходяться в московському слідчому ізоляторі «Лефортово», чинять психологічний тиск з метою отримання зізнань.

Про це заявив російський адвокат Микола Полозов, коментуючи перешкоди, з якими стикаються адвокати українських військових при спробі отримати доступ до підзахисних, передає «Крим.Реалії».

«Ситуація дуже проста: на військовополонених виявляється психологічний тиск, їх намагаються дезорієнтувати, вони повністю відрізані від зовнішнього світу, вони не знають, що відбувається зовні», – сказав Полозов.

На думку адвоката, ФСБ «буде робити все, щоб така ситуація тривала як можна довше», щоб спробувати отримати від українських військових свідчення.

Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.



