Газета The New York Times покарає редактора за антисемітську карикатуру



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Численні ізраїльські сайти, обурені карикатурою, самі її розтиражували

Газета назвала скандальну публікацію серйозною помилкою

Видавець газети The New York Times Артур Окс Сульцбергер заявив про підготовку дисциплінарних заходів щодо редактора, який допустив появу на сторінках видання антисемітської карикатури.

Про це повідомляє Mediaite.

За його словами, видання також розірвало контракт з CartoonArts International, яка намалювала для газети карикатуру. Він запевнив, що тепер видання більше не буде співпрацювати зі сторонніми компаніями при підготовці подібного контенту.

«Цей випадок є нагадуванням того, що всі ми є хранителями довіри, яку надають нам читачі», - підкреслив Сульцбергер.

Нагадаємо, раніше Газета The New York Times опублікувала офіційні вибачення за розміщену антисемітську карикатуру.

Карикатура зображувала прем'єр-міністра Ізраїлю у вигляді собаки-поводиря з нашийником у вигляді зірки Давида, яка вела президента США Дональда Трампа.

Газета видалила публікацію і назвала подію серйозною помилкою.

Натомість численні ізраїльські сайти, обурені карикатурою, самі її розтиражували.