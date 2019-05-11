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    У світі

    Газогін «Турецький потік» планують ввести в експлуатацію до кінця 2019 року

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    Газогін «Турецький потік» планують ввести в експлуатацію до кінця 2019 року

    Наразі закінчено будівництво морської ділянки та розпочато випробування стійкості і безпеки

    Представник консорціуму «Турецький потік» Асли Есен заявила, що газопровід буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. Про це повідомляє  Anadolu Agency.

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    Есен розповіла, що в даний час закінчено будівництво морської ділянки та розпочато випробування стійкості і безпеки.

    «Проект, як і було заплановано, буде введений в експлуатацію в кінці 2019 року. Завершено понад 70 відсотків робіт в рамках будівництва приймального термінала в селищі Кийикей, яке вважається останнім етапом реалізації проекту. Тому, безсумнівно, трубопровід буде зданий в експлуатацію вчасно», - повідомила представник консорціуму.

    Також вона розповіла, що було здійснено будівництво сухопутної ділянки газопроводу на території РФ.

    Раніше повідомлялося, що «Газпром» розраховує на запуск «Турецького потоку» в 2019.

    До слова, Сербія запустила будівництво ділянки «Турецького потоку».

    Нагадаємо, Польща планує відмовитися від російського газу. У 2022 році завершується довгостроковий, так званий, Ямальський контракт на постачання до Польщі газу з Росії, і Варшава не має наміру його продовжувати.

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