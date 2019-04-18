Сербія запустила будівництво ділянки «Турецького потоку»



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Будівництво трубопроводу по території Сербії коштуватиме близько 1,4 млрд євро Фото: Anadolu

«Турецький потік» буде транспортувати російський газ по трубопроводу під Чорним морем, обходячи Україну

Сербія запустила процес спорудження ділянки газопроводу «Турецький потік» для постачання російського газу в Західну Європу.

Про це повідомляє Anadolu із посилання на заяву глави сербського МЗС Івіци Дачича.

«Ми не чекатимемо, поки Болгарія завершить свою ділянку турбопроводу. Ми уже розпочали роботи зі спорудження нашої частини Турецького потоку», - заявив Івіца Дачич під час візиту до Москви 17 квітня.

«Турецький потік» або TurkStream буде транспортувати російський газ по трубопроводу під Чорним морем, обходячи Україну і далі через Болгарію, Сербію та Угорщину до країн Західної Європи. Сербське енергетичне агентство офіційно схвалило будівництво сербської частини «Турецького потоку» 5 березня.

За словами сербських чиновників, будівництво трубопроводу по території Сербії довжиною 403 км завершиться до кінця цього року і коштуватиме близько 1,4 млрд євро.

Минулого місяця у Туреччині з'єднали морську і прибережну секції російського газопроводу «Турецький потік»

Джерело: Укрінформ