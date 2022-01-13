Генпрокурор Словаччини побував на святі з Путіним і спровокував скандал

Генпрокурор словакії Марош Жилінка на урочистостях з приводу 300-річчя прокуратури РФ (другий справа)

Посадовець заявив, що відкидає «чорно-біле бачення світу»

У Словаччині вибухнув скандал через те, що генеральний прокурор країни Марош Жилінка взяв участь у урочистостях з нагоди 300-річчя прокуратури Росії. Про це повідомляє видання Aktuality.sk.

Словацькі ЗМІ розкритикували Жилінку за те, що він був єдиним генеральним прокурором країни ЄС, який взяв участь в урочистостях, при тому, що генпрокурор Росії Ігор Краснов включений до списку санкцій Євросоюзу.

Жилінка на своїй сторінці у Facebook відкинув критику за поїздку до Росії та написав, що відкидає подібне «чорно-біле бачення світу». За його словами, особисті контакти та спілкування з головами закордонних «партнерських органів» необхідні та корисні для досягнення спільної мети, яка полягає у захисті верховенства закону у глобальному масштабі.

Варто зазначити, що урочистості, присвячені 300-річчю прокуратури РФ, відбулися 12 січня 2022 року. У них, зокрема, взяв участь президент РФ Володимир Путін, який звернувся зі сцени до співробітників російського правоохоронного органу.

Раніше повідомлялося, що прокуратура РФ пригрозила активістам, які хотіли зустрічати опозиціонера Навального під час його повернення до Росії на початку 2021 року.

Читайте також: