Генпрокурор розповіла про обшуки у справі поліцейської банди з Павлограду



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«В ході 20 обшуків вилучено засоби катування та речові докази, що доводять фальсифікацію кримінальних проваджень» - Венедіктова

«Злочини, вчинені тими, хто захищає Закон – особливо чутливі для суспільства» – Венедіктова

Впродовж 2019-2020 років керівники Павлоградського відділу поліції замість реального розслідування злочинів примушували громадян вчиняти їх під контролем правоохоронців.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла у відеозверненні, оприлюдненому на сайті Генеральної прокуратури.

«Злочини, вчинені тими, хто захищає Закон – особливо чутливі для суспільства. Ще не встигла країна оговтатись від безчинств поліцейських в Кагарлику – викрита вже ціла злочинна організація правоохоронців у Павлоградському відділі поліції на Дніпропетровщині. Начальник відділу, його заступник, начальник сектору та четверо оперативників надто захопились підвищенням показників. За даними слідства, впродовж 2019-2020 років замість реального розслідування злочинів – вони примушували громадян вчиняти їх під контролем правоохоронців», – сказала Венедіктова.

Також вона повідомила, що в ході 20 обшуків вилучено засоби катування та речові докази, що доводять фальсифікацію кримінальних проваджень. Прокуратура Київської області спільно з ДБР та СБУ затримали 7 осіб, всім їм повідомлено про підозру.

Було проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів щодо стану протидії катуванням працівниками органів правопорядку, а також нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню.

Водночас Венедіктова висловила здивування словами Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової і голови Європейського комітету з питань запобігання катуванням Миколи Гнатовського, які заявили, що питання катувань в Україні вперше піднімається на такому високому рівні.

«Тільки торік до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 52 факти катувань та 1629 фактів можливого перевищення правоохоронцями влади або службових повноважень, які супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів», – сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що на корординаційній нараді були визначені першочергові кроки протидії цим ганебним проявам. Серед них, зокрема, використання систем відеоспостереження у місцях несвободи, портативних відеореєстраторів при застосуванні заходів примусу, а також створення спеціально обладнаних кімнат для проведення допитів та інших слідчих дій з можливістю відеофіксації.

Нагадаємо, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

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