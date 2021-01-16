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    У світі

    Прокуратура РФ пригрозила активістам, які хочуть зустрічати Навального

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    Прокуратура РФ пригрозила активістам, які хочуть зустрічати Навального

    З Берліна в Москву має прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

    Прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики взяти участь в акції в аеропорту «Внуково« 17 січня. Туди з Берліна має прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

    Про це йдеться на сайті прокуратури Москви.

    Зазначається, що акцію не погодила виконавча влада Москви.

    «15 січня 2021 року в цілях недопущення можливих порушень закону при проведенні публічних заходів п'ятнадцяти особам, що закликають до участі в публічному заході, винесені застереження про неприпустимість порушення закону», - йдеться у повідомленні.

    У прокуратурі підкреслили, що «організація неузгодженого публічного заходу, так і участь в ньому, тягнуть за собою встановлену законодавством відповідальність».

    Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований до лікарні в Омську. Потім опозиціонера перевезли на лікування до німецької клініки «Шаріте». Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

    Згодом на своєму YouTube каналі Олексій Навальний оприлюднив фільм-розслідування на основі розслідування групи Bellingcat, в якому стверджується, що співробітники ФСБ стежили за опозиціонером і ймовірно саме вони причетні до його отруєння.

    Олексій Навальний впевнений, що президент Росії Володимир Путін керував замахом на нього. 

    Теги: прокуратура отруєння Олексій Навальний
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