  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Гігантську піраміду із келихів для шампанського звели в Дубаї (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Усі 54 тисячі келихів заповнили шампанським&nbsp; - Гігантську піраміду із келихів для шампанського звели в Дубаї (фото)
    Усі 54 тисячі келихів заповнили шампанським 
    фото: dailymail.co.uk

    Конструкція потрапила до книги рекордів Гіннесса

    Грандіозна піраміда з келихів для шампанського, побудована в дубайському готелі Atlantis, The Palm, потрапила до книги рекордів Гіннесса. Про це пише Daily Mail.

    Усього на піраміду пішло 54 740 келихів, які потім наповнили шампанським. Попередній рекорд було поставлено в іспанському Мадриді у 2017 році. Тоді вдалося збудувати вежу з 50 116 келихів.

    Спорудженням вежі заввишки понад вісім метрів займалася ціла команда фахівців з голландської компанії Luuk Broos Events. На це пішло п'ять днів.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Гігантську піраміду із келихів для шампанського звели в Дубаї (фото)
    Гігантську піраміду із келихів для шампанського звели в Дубаї (фото)
    Гігантську піраміду із келихів для шампанського звели в Дубаї (фото)
    фото: dailymail.co.uk

    Спочатку команда намалювала на підлозі готелю квадрат, а потім почала встановлювати келихи. Найменша помилка могла призвести до обвалу всієї конструкції.

    Відкриття вежі відбулося 30 грудня на святкуванні у готельному клубі White Beach. А простояла конструкція до гала-вечора, який відбувся 1 січня, і на якому виступив відомий співак Роббі Вільямс.

    У результаті всі 54 тисячі келихів заповнили шампанським від Moet & Chandon, адже саме цій компанії і належала ідея спорудити піраміду та постаратися потрапити до книги рекордів Гіннесса.

    Після святкового дійства піраміду обережно розібрали і всі келихи відправили на переробку. З них, як заявило керівництво готелю, виготовлять посуд.

    Раніше повідомлялося, що українська компанія Magic Innovations створила новорічне LED-шоу на найвищій будівлі світу – вежі Бурдж Халіфа в Дубаї.

    Теги: книги рекорд співак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гігантську піраміду із келихів для шампанського звели в Дубаї (фото)