Гігантську піраміду із келихів для шампанського звели в Дубаї (фото)

Конструкція потрапила до книги рекордів Гіннесса

Грандіозна піраміда з келихів для шампанського, побудована в дубайському готелі Atlantis, The Palm, потрапила до книги рекордів Гіннесса. Про це пише Daily Mail.

Усього на піраміду пішло 54 740 келихів, які потім наповнили шампанським. Попередній рекорд було поставлено в іспанському Мадриді у 2017 році. Тоді вдалося збудувати вежу з 50 116 келихів.

Спорудженням вежі заввишки понад вісім метрів займалася ціла команда фахівців з голландської компанії Luuk Broos Events. На це пішло п'ять днів.

Спочатку команда намалювала на підлозі готелю квадрат, а потім почала встановлювати келихи. Найменша помилка могла призвести до обвалу всієї конструкції.

Відкриття вежі відбулося 30 грудня на святкуванні у готельному клубі White Beach. А простояла конструкція до гала-вечора, який відбувся 1 січня, і на якому виступив відомий співак Роббі Вільямс.

У результаті всі 54 тисячі келихів заповнили шампанським від Moet & Chandon, адже саме цій компанії і належала ідея спорудити піраміду та постаратися потрапити до книги рекордів Гіннесса.

Після святкового дійства піраміду обережно розібрали і всі келихи відправили на переробку. З них, як заявило керівництво готелю, виготовлять посуд.

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