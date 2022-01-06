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    Хліб дорожчає, але експорт зерна не зупиняється. «Укрзалізниця» оприлюднила цифри

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; похвалилася рекордними обсягами перевезення зерна у грудні - Хліб дорожчає, але експорт зерна не зупиняється. «Укрзалізниця» оприлюднила цифри
    «Укрзалізниця» похвалилася рекордними обсягами перевезення зерна у грудні
    фото: agropolit.com

    Загалом за підсумками 2021 року компанія перевезла 33,666 млн тонн зернових вантажів

    У грудні 2021 року «Укрзалізниця» перевезла 3,865 млн тонн зернових вантажів, що на 15,8% більше, ніж у грудні 2020 року. Цей показник став рекордним за останні 11 років, ідеться на сайті компанії.

    Так, попередній грудневий рекорд було встановлено в доепідемічному 2019 році, коли перевезення зернових становили 3,825 млн тонн. Показник грудня 2021 року вищий за нього на 1,1 %, інформують в «Укрзалізниці».

    Загалом за підсумками року компанія перевезла 33,666 млн тонн зернових вантажів. Перевезення у внутрішньому сполученні склали 3,6 млн тонн, експортні – 29,26 млн тонн, імпортні – 215,6 тис. тонн та транзитні – 589,9 тис. тонн.

    У компанії також нагадали, що у листопаді 2021 року перевезли 4,1 млн тонн зернових вантажів у всіх видах сполучень, що стало абсолютним рекордом перевезень зернових у місячному вимірі. Також цей показник на 2,7 % більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

    Раніше керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах через високий податок на додану вартість (ПДВ). В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

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    Теги: експорт Укрзалізниця ПДВ рекорд урожай перевезення час хліб
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    Хліб дорожчає, але експорт зерна не зупиняється. «Укрзалізниця» оприлюднила цифри