Хліб дорожчає, але експорт зерна не зупиняється. «Укрзалізниця» оприлюднила цифри

Загалом за підсумками 2021 року компанія перевезла 33,666 млн тонн зернових вантажів

У грудні 2021 року «Укрзалізниця» перевезла 3,865 млн тонн зернових вантажів, що на 15,8% більше, ніж у грудні 2020 року. Цей показник став рекордним за останні 11 років, ідеться на сайті компанії.

Так, попередній грудневий рекорд було встановлено в доепідемічному 2019 році, коли перевезення зернових становили 3,825 млн тонн. Показник грудня 2021 року вищий за нього на 1,1 %, інформують в «Укрзалізниці».

Загалом за підсумками року компанія перевезла 33,666 млн тонн зернових вантажів. Перевезення у внутрішньому сполученні склали 3,6 млн тонн, експортні – 29,26 млн тонн, імпортні – 215,6 тис. тонн та транзитні – 589,9 тис. тонн.

У компанії також нагадали, що у листопаді 2021 року перевезли 4,1 млн тонн зернових вантажів у всіх видах сполучень, що стало абсолютним рекордом перевезень зернових у місячному вимірі. Також цей показник на 2,7 % більше, ніж за аналогічний період 2020 року.