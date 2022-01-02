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    Українська компанія створила новорічне лазерне шоу на найвищій будівлі світу (відео)

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    Глядачі могли побачити відео довжиною 1 кілометр на 828-метровому медіафасаді будівлі - Українська компанія створила новорічне лазерне шоу на найвищій будівлі світу (відео)
    Глядачі могли побачити відео довжиною 1 кілометр на 828-метровому медіафасаді будівлі
    фото: Magic Innovations/Facebook

    Проєкт 8-хвилинного шоу для найбільшого LED-екрану в світі розроблявся майже 2 місяці

    Українська компанія Magic Innovations створила новорічне LED-шоу на найвищій будівлі світу – вежі Бурдж Халіфа в Дубаї. Про це на своїй сторінці у Facebook інформує Українська громада ОАЕ.

    Проєкт 8-хвилинного шоу для найбільшого LED-екрану в світі розроблявся майже 2 місяці, вказано в повідомленні. За цей час дизайнери та концепт-художники створили понад 200 унікальних сценок.

    «Якщо говорити простіше, глядачі могли побачити відео довжиною 1 кілометр на 828-метровому медіафасаді будівлі», – ідеться у дописі.

    Magic Innovations стали першими українцями, які створили контент для Бурдж Халіфа. Як ідеться у повідомленні на Facebook-сторінці компанії, створити новорічне шоу для найбільшого у світі хмарочоса вони поставили за мету шість років тому. Кілька разів подавали заявку на участь, проте перемогли лише тепер.

    Як відомо, вежа Бурдж Халіфа є хмарочосом висотою 828 м в Дубаї (ОАЕ), найвища і найбагатоповерховіша будівля в світі. Її відкрили 4 січня 2010 року.

    Будівля славиться своїми традиційними новорічними шоу, які з року в рік стають яскравішими і масштабнішими. Наприклад, лазерне шоу Light Up в новорічну ніч 2018 року встановило світовий рекорд Гіннесса, як «найбільше світлове і музичне шоу на окремій будівлі». Також це була найвища світлова інсталяція в світі і найвища лазерна інсталяція в світі – 828 мм.

    Раніше повідомлялося, що на екрані столичного торгового центру Gulliver, що біля станції метро «Палац Спорту» в Києві, запустили найбільшу в Європі новорічну медіа-голограму.

    Теги: рекорд громада Facebook ОАЕ час
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    Українська компанія створила новорічне лазерне шоу на найвищій будівлі світу (відео)